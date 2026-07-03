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Des vents de 280 km/h
Le «super typhon» Bavi fonce sur des territoires américains

Un puissant typhon nommé Bavi menace Guam et les îles Mariannes du Nord. Prévu pour atteindre des vents de 280 km/h ce week-end, il pourrait frapper lundi, selon le Joint Typhoon Warning Center.
Publié: 09:07 heures
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Dernière mise à jour: 09:10 heures
Les habitants de Guam et des îles Mariannes se préparent vendredi au pire face au typhon Bavi.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les habitants de Guam et des îles Mariannes du Nord se préparent vendredi au passage d'un gigantesque système météorologique appelé à devenir un «super typhon», qui s'approche des territoires américains du Pacifique. A 03H00 GMT vendredi, le typhon Bavi était accompagné de vents de 90 noeuds (167 km/h) et se trouvait entre les îles Marshall et les îles Mariannes du Nord, selon le Joint Typhoon Warning Center (JTWC).

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Se déplaçant vers l'ouest, il devait atteindre le statut de super typhon d'ici samedi matin avec des vents soutenus de 130 noeuds (240 km/h), avant de gagner en intensité 24 heures plus tard pour atteindre 150 noeuds (près de 280 km/h), a indiqué le JTWC, soit l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5.

Il était prévu qu'il s'affaiblisse légèrement, mais balaie néanmoins lundi matin Guam et les îles Mariannes du Nord, déjà durement éprouvées en avril par le super typhon Sinlaku. «Les trajectoires prévues continuent d'indiquer des perspectives inquiétantes pour les Mariannes. Tous les habitants de Guam et des îles Mariannes du Nord doivent se préparer et s'attendre au minimum à des conditions de tempête tropicale», a indiqué le service météorologique national américain.

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