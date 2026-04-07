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«Nous choisirons toujours la Terre»
La Nasa rétablit le contact avec les astronautes d'Artémis après leur passage derrière la Lune

Après 40 minutes sans contact, Artémis II a rétabli la liaison avec la Terre ce lundi. Les astronautes ont partagé un message d'espoir avant leur retour vers la planète.
Publié: 01:32 heures
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
«Nous reviendrons». L'astronaute Christina Koch a rétabli le contact avec la Terre en envoyant un message d'espoir.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Après 40 minutes de coupure prévue des communications, bloquées par la volumineuse Lune, les astronautes d'Artémis II ont rétabli lundi le contact avec le sol, en choisissant d'envoyer un message d'espoir avant leur retour sur Terre.

«En allumant les moteurs vers la Lune, j'ai dit que nous ne quittions pas la Terre, et c'est vrai», a déclaré l'astronaute Christina Koch. «Nous explorerons, nous construirons des vaisseaux. Nous reviendrons. Nous construirons des bases scientifiques (...) Nous serons sources d'inspiration, mais nous choisirons toujours la Terre.»

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