AFP Agence France-Presse
Après 40 minutes de coupure prévue des communications, bloquées par la volumineuse Lune, les astronautes d'Artémis II ont rétabli lundi le contact avec le sol, en choisissant d'envoyer un message d'espoir avant leur retour sur Terre.
«En allumant les moteurs vers la Lune, j'ai dit que nous ne quittions pas la Terre, et c'est vrai», a déclaré l'astronaute Christina Koch. «Nous explorerons, nous construirons des vaisseaux. Nous reviendrons. Nous construirons des bases scientifiques (...) Nous serons sources d'inspiration, mais nous choisirons toujours la Terre.»
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