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«On risque de finir tous les deux aveugles»
Le Brésil renonce à riposter aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump

Le Brésil renonce à riposter aux droits de douane américains de 25% qui entreront en vigueur mercredi sur plusieurs produits. Le président Lula avait pourtant vivement dénoncé ces surtaxes et promis des mesures de «réciprocité».
Publié: 06:17 heures
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Dernière mise à jour: 06:34 heures
Luiz Inácio Lula da Silva a vivement rejeté ces surtaxes annoncées la semaine dernière par Washington.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement brésilien a déclaré mardi qu'il ne prendrait aucune mesure de rétorsion face aux nouveaux droits de douane de 25% imposés par les Etats-Unis sur plusieurs de ses produits, qui entrent en vigueur mercredi. Ces surtaxes, annoncées la semaine dernière par Washington, ont été vivement rejetées par le président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, la présidence promettant alors que des mesures de «réciprocité» seraient prises dans le cadre d'une loi votée par le Parlement l'an dernier.

Mais mardi, Brasilia a tempéré ses propos. «L'idée n'est pas de riposter. (Si l'on agit) oeil pour oeil, on risque de finir tous les deux aveugles», a déclaré le vice-président, Geraldo Alckmin, lors d'une conférence de presse. «En ce qui concerne le Brésil, il y aura toujours de la négociation», a ajouté Geraldo Alckmin, après avoir rencontré des dirigeants des secteurs touchés par les droits de douane.

Un sujet politique majeur au Brésil

Les chefs d'entreprise se sont opposés à l'application de la loi de réciprocité, approuvée à l'unanimité par le Congrès en avril 2025, dans le contexte de l'offensive douanière lancée par l'administration Trump contre des dizaines de pays. Le Brésil, première économie d'Amérique latine, est l'un des pays les plus durement touchés par cette nouvelle vague de droits de douane américains.

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Washington a imposé des surtaxes de 25% en réponse à ce qu'il considère comme des «pratiques commerciales déloyales» de Brasilia visant à empêcher l'entrée de produits américains sur son marché. «Cette mesure est injuste et totalement absurde», étant donné que la balance commerciale affiche un excédent en faveur des Etats-Unis, a fustigé Geraldo Alckmin.

Le Brésil figure également parmi les pays qui pourraient bientôt être soumis à des droits de douane de 12,5% pour avoir échoué à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé. Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sont devenus un sujet politique majeur au Brésil, où l'élection présidentielle, prévue en octobre, approche.

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