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«Injustifiées»
Le Brésil attaque les droits de douane de Donald Trump devant l'Organisation mondiale du commerce

Le Brésil a saisi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour contester les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur plusieurs de ses produits. Brasilia juge ces taxes «injustifiées» et contraires au droit du commerce international.
Publié: 05:23 heures
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Dernière mise à jour: 05:37 heures
Lula accuse Trump de vouloir influencer la politique brésilienne avec ses surtaxes, à l'approche de la présidentielle d'octobre.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Brésil a engagé lundi une procédure de règlement de différends auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les droits de douane américains sur plusieurs de ses produits, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. «Le Brésil a déposé, le 27 juillet, une demande de consultations auprès des Etats-Unis dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC», explique un communiqué du ministère, qui considère «injustifiées» les taxes américaines et les qualifie d'«incompatibles» avec le droit du commerce international.

La demande de consultations constitue le point de départ formel de la procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. Les consultations donnent aux parties l'occasion d'examiner la question et de trouver une solution satisfaisante sans engager une procédure.

Agir en «traîtres»

Si les consultations ne permettent pas de résoudre le différend, le plaignant peut demander que la question soit soumise au processus juridictionnel d'un groupe spécial. Le gouvernement de Donald Trump a imposé en juillet deux nouveaux niveaux de droits de douane à certains produits brésiliens: 25% pour de supposées pratiques déloyales, et 12,5% pour travail forcé présumé. Le dirigeant brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a accusé son homologue de tenter d'influencer la politique nationale avec ces surtaxes, en amont de l'élection présidentielle d'octobre lors de laquelle il briguera un mandat supplémentaire.

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Le Brésil avait déjà engagé une telle procédure en 2025. A l'époque, Washington lui avait imposé des droits de douane de 50% pour protester contre les poursuites judiciaires à l'encontre de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, soutenu par Donald Trump. Cette taxe, encouragée par Eduardo Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien chef d'Etat, a cependant été en grande partie levée.

Se campant en défenseur de la «souveraineté» brésilienne, Lula accuse les Bolsonaro d'agir en «traîtres» contre leur pays. Il sera opposé à la présidentielle d'octobre à un autre fils de Jair Bolsonaro, Flavio, investi candidat samedi. 

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