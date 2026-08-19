La dette du gouvernement américain a dépassé pour la première fois la barre des 400000 milliards de dollars, selon les données publiées mercredi par le département du Trésor, alors que les taux d'emprunts se renforcent.
Après la dernière émission de bons mardi, la dette du Trésor américain atteint désormais 40'047 milliards de dollars, du fait d'une hausse à la fois des emprunts liés à la santé et la sécurité sociale, mais également des intérêts payés sur la dette.
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