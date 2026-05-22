Tulsi Gabbard, cheffe du renseignement américain, a annoncé sa démission vendredi. Proche de Donald Trump, l’ancienne militaire quitte son poste pour des raisons familiales liées à la santé de son mari.

AFP Agence France-Presse

La cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard, qui a pu apparaître en désaccord avec le président Donald Trump à propos de la guerre en Iran, a annoncé vendredi sa démission pour des raisons personnelles.

«Malheureusement, je dois soumettre ma démission effective au 30 juin», a-t-elle écrit dans une lettre adressée au président Trump et postée sur le réseau social X, expliquant devoir le faire en raison de l'état de santé de son mari, qui a été diagnostiqué avec un cancer des os. Tulsi Gabbard, une ancienne militaire, dirige la Direction nationale du Renseignement.

Donald Trump a salué vendredi le «travail incroyable» de Tulsi Gabbard. «Malheureusement, après avoir fait du très bon boulot, Tulsi Gabbard quittera le gouvernement le 30 juin», a écrit le président américain sur Truth Social. «Tulsi a fait un travail incroyable et elle nous manquera» a-t-il ajouté en précisant qu'elle serait remplacée par son adjoint Aaron Lukas, nommé Directeur du renseignement national par intérim.