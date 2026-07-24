Attendu par les fans de super-héros pour le retour de Marvel, le Comic-Con de San Diego a été marqué par une autre surprise. Johnny Depp, grimé en «Scrooge» pour son prochain film, a déambulé dans les rues proches du festival et joué avec les passants.

Johnny Depp surgit au Comic-Con dans la peau de l'avare Scrooge

Johnny Depp surgit au Comic-Con dans la peau de l'avare Scrooge

AFP Agence France-Presse

De nombreux fans de super-héros anticipent cette année le grand retour de Marvel au festival culte de la pop culture, mais lors de son ouverture jeudi, c'est Johnny Depp qui a créé la surprise. Grimé en «Scrooge», l'avare du conte de Noël de Charles Dickens qu'il interprète dans son prochain film attendu en novembre, l'acteur de 63 ans a joué avec les passants dans une rue proche du Centre des congrès de San Diego.

Il a ensuite fait irruption lors d'une table ronde organisée par le festival. «Vous n'avez pas de vie? Vous n'avez pas de responsabilité?», a-t-il lancé au public venu en pleine semaine, avant de lancer la bande-annonce de son film, réalisé par Ti West. Fondé en 1970, Comic-Con est aujourd'hui bien plus qu'une grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée.

L'événement attire des foules immenses et quantité de stars venant promouvoir leurs nouveaux films et séries. Cette année, des milliers de fans attendent le retour de Marvel, qui était absent l'an dernier.

Lors de sa dernière participation en 2024, le studio avait surpris en annonçant que Robert Downey Jr. reviendrait dans son univers pour incarner le méchant Docteur Fatalis et non Iron Man, super-héros auquel il a prêté ses traits des années durant. Marvel tiendra sa conférence samedi après avoir dévoilé la première bande-annonce d'«Avengers: Doomsday», dont la sortie est prévue en décembre sous la direction des frères Russo.

Tante Gladys aura son propre film

De son côté, le rival DC Studios doit présenter un aperçu de sa série «Lanterns», qui doit débuter sur HBO le 16 août. Le feuilleton promet de poser un regard plus terre-à-terre sur le super-héros Green Lantern.

En attendant ces mastodontes, les fans de film d'horreur ont eu la confirmation jeudi que la tante Gladys, personnage terrifiant qui a marqué les esprits dans «Evanouis» et valu un Oscar à Amy Madigan, aura son propre film. «Il y a une histoire géniale à raconter sur les origines de Gladys, et sur la façon dont elle devient celle que nous connaissons, avec de nombreux rebondissements dramatiques», a expliqué le réalisateur Zach Cregger, selon qui le scénario est en cours d'écriture.

Le cinéaste a profité de l'occasion pour présenter un aperçu de «Resident Evil», son adaptation cinématographique du jeu vidéo qui sortira sur grand écran en septembre. Il a promis une histoire racontée «presque en temps réel».

«Je voulais voir si je pouvais appuyer à fond sur l'accélérateur et ne pas le relâcher jusqu'à la fin du film», a-t-il résumé. Lors de la même table ronde, Jonathan Goldstein et John Francis Daley ont dévoilé des images de «Mayday», leur prochaine comédie sur la Guerre froide produite par Apple TV. Avec en vedette, Ryan Reynolds et Kenneth Bragan dans un rôle très physique.

«Star Trek» fête ses 60 ans

Les fans ont fait la queue dès mercredi soir pour s'assurer une place dans le Hall H, où se déroulent les principaux événements du festival. Jeudi matin, une table ronde sur les vampires y a réuni le groupe de K-pop Enhypen et certains membres du casting de «Twilight».

«Je suis sans voix, j'ai envie de pleurer!», a lâché Rachel Castillo, venue acclamer ses idoles. Le Lucas Museum, qui avait l'an dernier fait venir pour la première fois George Lucas (créateur de Star Wars) au Comic-Con, a de son côté dévoilé de nouveaux détails sur ses expositions, quelques semaines avant son ouverture à Los Angeles.

Ce week-end, Apple TV doit également promouvoir les gros titres de son catalogue, comme la comédie horrifique «Widow's Bay», portée par Matthew Rhys et forte de 19 nominations aux Emmy Awards. Mais avant cela, vendredi sera la journée des anniversaires. Une célébration sera organisée pour fêter les 20 ans du film oscarisé de Guillermo del Toro, «Le Labyrinthe Pan».

Pendant ce temps, des membres de l'équipage de «Star Trek» atterriront à San Diego pour célébrer samedi leurs 60 ans d'exploration aux confins de l'univers. Le Comic-Con dure jusqu'à dimanche.