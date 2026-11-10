DE
FR

Le trumpiste Jim Jordan élu à la tête des Républicains à la Chambre des représentants

Le trumpiste Jim Jordan a été élu mardi chef de la future minorité républicaine à la Chambre des représentants, après la lourde défaite de son camp aux midterms. Il a battu Steve Scalise par 106 voix contre 73, selon des médias américains.
Publié: il y a 4 minutes
Victoire trumpiste avec Jim Jordan porté à la tête des républicains américains.
Photo: AP Photo/Jacquelyn Martin

Le député trumpiste Jim Jordan a été désigné mardi chef de la prochaine minorité républicaine à la Chambre américaine des représentants, cet élu ultraconservateur devant guider son camp après sa déroute récente aux élections de mi-mandat. Ce chef de la commission judiciaire avait promis une ligne de rupture pour battre l'actuel N.2 des députés républicains, Steve Scalise.

«Jim est un leader de principe audacieux et courageux - et un communicant solide - qui combattra le programme communiste et anti-américain des démocrates à chaque étape», a déclaré le député texan Keith Self sur les réseaux sociaux, à l'issue de cette élection à huis clos. Selon plusieurs médias américains, Jim Jordan a récolté 106 voix et Steve Scalise, 73.

A lire aussi
Une procédure de destitution est lancée contre contre Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense.
Procédure de destitution
La guerre en Iran pourrait coûter son poste à Pete Hegseth
Federal Reserve Waller
«L'inflation est trop élevée»
La Fed prête à relever ses taux en décembre, un revers pour Trump

Ancien champion et entraîneur universitaire de lutte, Jim Jordan se targue depuis longtemps d'être «l'un des élus les plus conservateurs du Congrès». Ce député de l'Ohio plaide pour l'austérité budgétaire et la réduction du rôle de l’Etat fédéral, mais aussi pour une lutte forte contre l'immigration.

Jusqu'à 9 sénateurs en moins

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait décidé de ne pas se présenter à ce poste de chef de la minorité républicaine à la suite des résultats désastreux de son camp aux élections de mi-mandat du 3 novembre.

Les résultats finaux restent à déterminer, mais les républicains ont perdu au moins une quarantaine de sièges face aux démocrates. Au Sénat, où les républicains perdront également la majorité à partir de janvier et l'investiture des nouveaux élus, leur actuel chef John Thune a été réélu mardi, ont annoncé ses équipes dans un communiqué.

Plusieurs sénateurs républicains avaient appelé à reporter cette élection, le temps de faire l'autopsie de leur défaite électorale, en vain. D'une majorité de 53 sièges sur 100, les républicains vont perdre entre sept et neuf sénateurs. Le dépouillement des voix est encore en cours dans le Mississippi et l'Alaska, où les candidats démocrates sont actuellement en tête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus