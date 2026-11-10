Le trumpiste Jim Jordan a été élu mardi chef de la future minorité républicaine à la Chambre des représentants, après la lourde défaite de son camp aux midterms. Il a battu Steve Scalise par 106 voix contre 73, selon des médias américains.

Le trumpiste Jim Jordan élu à la tête des Républicains à la Chambre des représentants

Le trumpiste Jim Jordan élu à la tête des Républicains à la Chambre des représentants

Le député trumpiste Jim Jordan a été désigné mardi chef de la prochaine minorité républicaine à la Chambre américaine des représentants, cet élu ultraconservateur devant guider son camp après sa déroute récente aux élections de mi-mandat. Ce chef de la commission judiciaire avait promis une ligne de rupture pour battre l'actuel N.2 des députés républicains, Steve Scalise.

«Jim est un leader de principe audacieux et courageux - et un communicant solide - qui combattra le programme communiste et anti-américain des démocrates à chaque étape», a déclaré le député texan Keith Self sur les réseaux sociaux, à l'issue de cette élection à huis clos. Selon plusieurs médias américains, Jim Jordan a récolté 106 voix et Steve Scalise, 73.

Ancien champion et entraîneur universitaire de lutte, Jim Jordan se targue depuis longtemps d'être «l'un des élus les plus conservateurs du Congrès». Ce député de l'Ohio plaide pour l'austérité budgétaire et la réduction du rôle de l’Etat fédéral, mais aussi pour une lutte forte contre l'immigration.

Jusqu'à 9 sénateurs en moins

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait décidé de ne pas se présenter à ce poste de chef de la minorité républicaine à la suite des résultats désastreux de son camp aux élections de mi-mandat du 3 novembre.

Les résultats finaux restent à déterminer, mais les républicains ont perdu au moins une quarantaine de sièges face aux démocrates. Au Sénat, où les républicains perdront également la majorité à partir de janvier et l'investiture des nouveaux élus, leur actuel chef John Thune a été réélu mardi, ont annoncé ses équipes dans un communiqué.

Plusieurs sénateurs républicains avaient appelé à reporter cette élection, le temps de faire l'autopsie de leur défaite électorale, en vain. D'une majorité de 53 sièges sur 100, les républicains vont perdre entre sept et neuf sénateurs. Le dépouillement des voix est encore en cours dans le Mississippi et l'Alaska, où les candidats démocrates sont actuellement en tête.