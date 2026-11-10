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«L'inflation est trop élevée»
La Fed prête à relever ses taux en décembre, un revers pour Trump

La Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux en décembre, a annoncé mardi son gouverneur Christopher Waller à Londres. Il plaide pour un resserrement monétaire rapide face à une inflation persistante.
Publié: il y a 4 minutes
La Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux en décembre, a annoncé mardi son gouverneur Christopher Waller
Photo: keystone-sda.ch

En bref

  • Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a annoncé à Londres vouloir augmenter les taux d'intérêt en décembre pour contrer l'inflation, qui reste trop élevée.
  • Christopher Waller, nommé par Donald Trump, envisage même une hausse exceptionnelle de 0,5 point si l'inflation sous-jacente ne ralentit pas, mettant en jeu la crédibilité de la Fed.
  • L'inflation aux Etats-Unis a atteint 3,7% en septembre 2026, et les taux d'intérêt actuels, relevés en septembre, se situent entre 3,75% et 4%.
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AFP Agence France-Presse

Un des responsables les plus influents de la Réserve fédérale américaine (Fed) renforce mardi le camp des «faucons» en disant vouloir relever les taux d'intérêt d'au moins un cran en décembre afin de contrer l'inflation. «L'inflation reste trop élevée, (...) je pense qu'un resserrement monétaire supplémentaire s'impose, le plus tôt possible», plaide le gouverneur Christopher Waller dans un discours prononcé à Londres.

Un durcissement monétaire représenterait une nouvelle déconvenue pour Donald Trump, dont le parti vient de subir un vote sanction aux élections législatives de mi-mandat sur fond de mécontentement contre la vie chère. Le locataire de la Maison Blanche a mené une campagne de pression inédite sur la Fed dans l'espoir d'obtenir des taux bas pour stimuler l'économie. Fin octobre, une semaine avant les élections, le gouverneur Waller avait voté pour un statu quo sur les taux comme la majorité des banquiers centraux américains.

Deux responsables (sur douze) avaient néanmoins souhaité une hausse d'un quart de point. Christopher Waller, qui avait été nommé par Donald Trump pendant son premier mandat, les rallie mardi, quelques heures avant la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'octobre aux Etats-Unis.

La «crédibilité» de la Fed en jeu?

Dans son discours, il explique s'attendre à ce que les données traduisent un ralentissement par rapport à septembre, quand l'inflation avait bondi à 3,7% sur un an. Même si cette amélioration intervient, Christopher Waller dit qu'il soutiendra une augmentation des taux directeurs d'un quart de point lors de la prochaine réunion de politique monétaire, les 8 et 9 décembre. Il se distingue en allant encore plus loin.

Il affirme qu'il est aussi prêt à voter pour une hausse plus franche – et plus rare – d'un demi point si l'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) ne décélère pas. Le gouverneur estime que la «crédibilité» de la Fed est en jeu. L'institution n'a plus réussi à ramener l'inflation à son objectif de 2% depuis plus de cinq ans. Elle a relevé à l'unanimité ses taux en septembre. Ils sont depuis entre 3,75% et 4%. Une hausse d'un quart de point les porterait entre 4% et 4,25%.

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