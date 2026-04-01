Le vice-président américain J.D. Vance, révélé en partie par un récit autobiographique, a annoncé mardi la parution prochaine d'un livre centré sur sa foi catholique. L'ouvrage, qui porte le titre «Communion», raconte son «cheminement personnel».

Le vice-président américain J.D. Vance va publier un livre sur sa foi catholique

Le vice-président américain J.D. Vance va publier un livre sur sa foi catholique

AFP Agence France-Presse

Le vice-président américain J.D. Vance, dont la carrière en politique a été lancée en partie par un livre autobiographique, a annoncé mardi la sortie prochaine d'un nouvel ouvrage consacré à sa foi catholique. «J'écris ce livre depuis longtemps et c'est un honneur pour moi d'enfin partager toute mon histoire avec vous», a-t-il écrit sur X.

L'ouvrage, qui porte le titre «Communion», relate son «cheminement personnel» et la manière dont il a «retrouvé le chemin de la foi» catholique. Il sera disponible en juin, a précisé J.D. Vance, qui est considéré comme un prétendant potentiel à la succession de Donald Trump.

Le livre «commence d'une certaine manière là où s'est arrêté 'Hillbilly Elegy'», le précédent ouvrage à succès du conservateur de 41 ans, lit-on dans le descriptif publié sur le site Amazon. Dans ce premier ouvrage, le vice-président avait raconté son enfance dans une famille monoparentale modeste de la «Rust Belt», région du nord-est des Etats-Unis, profondément marquée par le déclin industriel.

Reçu par le pape François

Converti au catholicisme en 2019 à l'âge de 35 ans, il avait été reçu brièvement par le pape François au Vatican le 20 avril 2025, quelques heures avant le décès du chef de l'Eglise catholique. Il a aussi été reçu en mai 2025 par son successeur, le pape Léon XIV, après avoir assisté à sa messe inaugurale.

Le pape François avait ouvertement critiqué la manière dont J.D. Vance avait interprété un point de doctrine catholique pour justifier la dure politique anti-immigration du président Donald Trump. Avant d'accéder au pontificat, Léon XIV avait également republié sur X des écrits critiquant ce positionnement.

J.D. Vance a récemment suscité de vives critiques après avoir déclaré publiquement qu'il espérait voir son épouse Usha Vance, élevée dans la religion hindoue, se convertir au christianisme.