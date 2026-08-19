DE
FR

Légende du blues rock
Frank Beard, batteur de ZZ Top, s'est éteint à l'âge de 77 ans au Texas

Frank Beard, batteur historique de ZZ Top, est mort à 77 ans dans son ranch au Texas, entouré de sa famille. Malade, il avait récemment cessé les tournées. Le groupe annule deux concerts avant de reprendre sa tournée ce week-end.
Publié: 01:23 heures
Le musicien avait récemment cessé les tournées avec ZZ Top en raison de problèmes de santé dont la nature n'a pas été précisée.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Frank Beard, batteur historique du célèbre trio de blues-rock texan ZZ Top, est mort à l'âge de 77 ans, a annoncé mardi le groupe. «Il était en soins palliatifs lorsqu'il est décédé dans son ranch de Richmond, au Texas, entouré des membres de sa famille», écrit le groupe sur son site internet.

Le musicien avait récemment cessé de tourner avec sa formation, en raison de problèmes de santé qui n'ont pas été précisés. «Le monde a perdu l'un des batteurs les plus naturellement innovants qui soient, ainsi qu'un grand et véritable fils du Texas», a déclaré Billy Gibbons, guitariste et chanteur du trio.

«Son rythme de batterie caractéristique a joué un rôle essentiel pour maintenir ZZ au sommet», ajoute-t-il. Formé en 1969 à Houston, le groupe est devenu, avec des tubes comme «La Grange», «Gimme All Your Lovin» et «Sharp Dressed Man», une formation emblématique du rock américain, reconnaissable visuellement aux longues barbes de Billy Gibbons et du bassiste Dusty Hill.

Ce dernier est décédé en 2021, remplacé par Elwood Francis, longtemps un technicien du groupe. «Le décès de Frank Beard entraîne l'annulation des concerts de ZZ Top prévus ce soir à Salt Lake City et mercredi à Colorado Springs», annonce la formation. ZZ Top «reprendra sa tournée actuelle, 'The Big One! Tour', ce week-end avec deux concerts à Austin City Limits, l'une des salles préférées de Frank et dans une ville qui avait fini par être pour lui comme une seconde maison».

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus