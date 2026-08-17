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Au nom de Kim Jong-un
Donald Trump réduit «considérablement» les exercices militaires avec Séoul

Donald Trump veut «réduire considérablement» les exercices militaires avec la Corée du Sud, jugés coûteux et hostiles envers Pyongyang. Il invoque sa «très bonne relation» avec Kim Jong-un, malgré les tensions et un récent tir de missile nord-coréen.
Publié: 01:47 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Sur Truth Social, Donald Trump a aussi évoqué le refus de Séoul de participer aux opérations militaires américaines contre l'Iran.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche «réduire considérablement» la participation des Etats-Unis à des exercices militaires conjoints avec son allié historique sud-coréen à cause de sa «très bonne relation avec Kim Jong-un», le dirigeant nord-coréen. Le président américain a dénoncé sur son réseau social Truth Social des exercices «non seulement coûteux» et qui «envoient un signal totalement inapproprié et hostile» envers la Corée du Nord, qui, «depuis que Donald Trump est président, s'est montrée non menaçante et respectueuse».

Baptisés «Ulchi Freedom Shield», ces exercices annuels devaient durer onze jours et débuter lundi. Rendez-vous estival régulier pour les forces armées sud-coréennes et leurs alliés américains, ces manoeuvres sont conçues pour les préparer à la défense contre la Corée du Nord, par ailleurs dotée de l'arme nucléaire. Sur Truth Social, Donald Trump a également fait mention de la non-participation de Séoul aux opérations militaires américaines contre l'Iran.

Tir de missile

«Bien que ce soit relativement sans rapport, j'ai récemment demandé au président de la Corée du Sud s'il voulait se joindre à nous dans la dénucléarisation de la République islamique d'Iran et ils ont dit: 'Non merci!», a écrit le président américain.

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La veille, Donald Trump avait publié sur son réseau social une image le montrant avec Kim Jong-un lors de leur rencontre historique en 2019, pendant le premier mandat du milliardaire. «Malgré les semblants peu amicaux sur cette photographie en particulier, il y en a beaucoup où nous sourions», avait-il écrit comme légende, ajoutant: «Kim Jong-un et moi, nous nous entendons très bien».

Pyongyang avait dénoncé jeudi les exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul à venir et prévenu d'une possible riposte par des mesures «de dissuasion» plus fortes. La Corée du Nord voit dans ces exercices une répétition en vue d'une invasion et a tiré mercredi un missile balistique au-dessus de la mer du Japon en signe de protestation.

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