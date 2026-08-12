La Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon mercredi matin. Ce lancement intervient sur fond de tensions avec Tokyo et à l'approche des exercices militaires annuels entre Séoul et Washington.

La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique vers la mer du Japon

La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique vers la mer du Japon

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a tiré un missile balistique depuis sa côte Est vers la mer du Japon tôt mercredi, a affirmé l'armée sud-coréenne. «Notre armée a détecté à 06h00 (23h00 en Suisse) un missile balistique lancé par la Corée du Nord depuis la zone de Wonsan vers la mer de l'Est», a indiqué l'état-major interarmées dans un message aux journalistes, utilisant le nom coréen de la mer du Japon.

«Notre armée a renforcé sa vigilance et sa surveillance en vue de possibles lancements supplémentaires», a ajouté le JCS, qui précise que Séoul, Tokyo et Washington partagent des renseignements. Le ministère japonais de la Défense a écrit sur les réseaux sociaux que le projectile, apparemment un missile balistique selon lui, était déjà retombé, sans donner plus de détails.

Ce tir intervient après celui d'un autre missile balistique, à courte portée, au-dessus de la mer du Japon jeudi, dans un contexte de tensions entre Tokyo et Pyongyang. Le Nord avait accusé le Japon, qui entend encore muscler ses dépenses de défense, de devenir un «Etat belliqueux». Le projectile avait été lancé du même endroit, selon l'armée sud-coréenne. Le ministère japonais de la Défense avait lui fait état d'un missile balistique présumé.

L'essai de mercredi survient quant à lui alors que la Corée du Sud et les Etats-Unis doivent mener au cours du mois d'août leurs exercices militaires annuels face aux menaces de la Corée du Nord, qui détient l'arme nucléaire. Pyongyang critique vivement ce type de manoeuvres, qu'il considère comme des répétitions en vue d'une invasion.