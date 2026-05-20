Le président américain Donald Trump participera au sommet du G7 en France du 15 au 17 juin, a indiqué la Maison Blanche. Les dirigeants des sept grandes économies (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) se réuniront à Evian.

Donald Trump participera bien au sommet du G7 à Evian au mois de juin

Donald Trump participera bien au sommet du G7 à Evian au mois de juin

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump participera au sommet du G7 en France, prévu du 15 au 17 juin, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche. Les dirigeants du groupe d'économies avancées réunissant Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni doivent se retrouver dans la ville thermale d'Evian, au pied des Alpes.

L'atmosphère s'annonce chargée entre le milliardaire républicain et certains des chefs d'Etat et de gouvernement attendus en France, contre lesquels il a lancé nombre d'offensives commerciales et diplomatiques. La guerre en Iran est une source de tensions supplémentaires entre Donald Trump et les autres dirigeants du G7, auxquels le président américain reproche de n'avoir pas soutenu l'offensive militaire américaine, ou de ne pas s'être impliqués pour rouvrir le détroit d'Ormuz.