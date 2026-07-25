Donald Trump a transformé le dîner des correspondants de la Maison-Blanche en tribune politique. Pendant près d'une heure, il a attaqué journalistes et élus démocrates, provoquant un profond malaise.

«C'est pire que ce que je pensais»

Natalie Zumkeller

En principe, le dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche est l'occasion de plaisanteries et de critiques formulées avec humour. Mais, dans la nuit de vendredi à samedi, le président américain Donald Trump a plongé l'assistance dans un profond malaise. Comme le rapportent notamment le «New York Post» et plusieurs médias américains, il a multiplié pendant près d'une heure les attaques personnelles lors d'un discours prononcé au luxueux hôtel Waldorf Astoria, à Washington.

Le président américain s'est notamment attaqué à plusieurs figures des médias. Il a qualifié la présentatrice de CNN Kaitlan Collins de «menteuse», l'accusant de diffuser des histoires «inventées de toutes pièces». Il a ensuite ajouté: «Elle est certes séduisante, mais elle ne rit jamais.» Donald Trump l'a également comparée à l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney. Les journalistes Jake Tapper, de CNN, et Jacqui Heinrich, de Fox News, ont eux aussi été pris pour cible.

Des journalistes récompensés pour l'affaire Epstein

Avant le discours présidentiel, plusieurs journalistes ont été distingués pour leur travail, notamment des collaborateurs du «Wall Street Journal», récompensés pour leur couverture de l'affaire Jeffrey Epstein. La scène a toutefois eu un parfum d'ironie. Malgré le procès de 10 milliards de dollars intenté par Donald Trump contre le quotidien américain, le président a félicité les lauréats et leur a serré la main. Le «New York Post» a qualifié sa réaction lors de la remise des prix d'«inestimable».

Quelques minutes plus tard, Donald Trump est toutefois revenu à la charge. Il a notamment qualifié le journaliste du «Wall Street Journal» Josh Dawsey d'«inemployable».

Les adversaires politiques également visés

Les médias n'ont pas été les seuls dans le viseur du président américain. Donald Trump s'en est aussi pris à plusieurs responsables démocrates. Il a qualifié le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, de «gros porc» et celui de Californie, Gavin Newsom, de «stupide comme un sac de paille».

Ces attaques ont suscité un silence glacial dans la salle. Seuls quelques membres de son gouvernement ont esquissé des rires polis. Pour conclure son intervention, Donald Trump a coiffé une casquette rouge frappée du slogan «Trump 2028». Avant de quitter la scène, il a lancé: «Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et c'est bien pire que ce que je pensais.»

Le dîner s'est déroulé sous d'importantes mesures de sécurité. Le nombre d'invités a été réduit de 2600 à 700 personnes. Cette décision fait suite à un incident survenu lors du précédent dîner des correspondants, fin avril. Un homme armé avait alors tenté de franchir les contrôles de sécurité du Washington Hilton pour pénétrer dans la salle de bal où se trouvait notamment Donald Trump. La réception avait finalement dû être reportée.