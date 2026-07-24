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Incertitude sur les taxes?
L'Europe paiera «très cher» pour son amende à Google, menace Trump

Vendredi, Donald Trump a fustigé l'Union européenne pour l'amende infligée à Google. Il menace de sanctions commerciales et d'une enquête contre ce qu'il qualifie de «comportement illégal».
Publié: il y a 35 minutes
Donald Trump a fustigé l'Union européenne pour l'amende infligée à Google
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé vendredi d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Union européenne et d'ouvrir une enquête commerciale pour les amendes infligées aux géants de la tech américaine, dont la dernière en date a visé Google.

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«L'Union européenne va payer un très lourd prix pour ce comportement illégal et hautement immoral, contre lequel je l'ai constamment mise en garde», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.



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