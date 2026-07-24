AFP Agence France-Presse
Donald Trump a menacé vendredi d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Union européenne et d'ouvrir une enquête commerciale pour les amendes infligées aux géants de la tech américaine, dont la dernière en date a visé Google.
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«L'Union européenne va payer un très lourd prix pour ce comportement illégal et hautement immoral, contre lequel je l'ai constamment mise en garde», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
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