Vendredi, Donald Trump a fustigé l'Union européenne pour l'amende infligée à Google. Il menace de sanctions commerciales et d'une enquête contre ce qu'il qualifie de «comportement illégal».

L'Europe paiera «très cher» pour son amende à Google, menace Trump

L'Europe paiera «très cher» pour son amende à Google, menace Trump

Incertitude sur les taxes?

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé vendredi d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Union européenne et d'ouvrir une enquête commerciale pour les amendes infligées aux géants de la tech américaine, dont la dernière en date a visé Google.

«L'Union européenne va payer un très lourd prix pour ce comportement illégal et hautement immoral, contre lequel je l'ai constamment mise en garde», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.







