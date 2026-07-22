Le chanteur américain D4vd est resté impassible ce mardi devant les photos du corps de l'adolescente qu'il est accusé d'avoir tuée et démembrée. Une audience préliminaire s'est ouverte à Los Angeles pour déterminer si les preuves justifient un procès.

D4vd reste de marbre face aux photos de l'adolescente qu'il aurait tuée et démembrée

D4vd reste de marbre face aux photos de l'adolescente qu'il aurait tuée et démembrée

Il les a regardées fixement

AFP Agence France-Presse

Le chanteur américain D4vd n'a pas cillé mardi lorsque les photos du cadavre de l'adolescente qu'il est accusé d'avoir tuée et démembrée ont été diffusées devant un tribunal de Los Angeles. Dans sa tenue orange de détenu, l'artiste de 21 ans est resté enchaîné à sa chaise, au premier jour d'une audience préliminaire destinée à évaluer s'il y a assez d'éléments pour justifier un procès à son encontre.

Derrière ses lunettes carrées, David Anthony Burke – son vrai nom – a regardé fixement les clichés du corps en putréfaction de Celeste Rivas Hernandez, une jeune Américaine de 14 ans retrouvée en septembre dernier dans sa Tesla à Hollywood. La police a trouvé un grand sac noir dans le coffre du véhicule, après sa mise à la fourrière en septembre dernier, a expliqué à la barre l'inspecteur Joshua Byers.

A l'intérieur, les agents ont découvert un torse surmonté d'un visage impossible à identifier. «Il y avait un degré de décomposition tel que le décollement de la peau (...) le rendait méconnaissable», a détaillé cet enquêteur.

Dans un second sac noir, la police a trouvé les bras et les jambes de la victime, découpés. Deux doigts de sa main gauche, dont l'un portait un tatouage la liant au chanteur, manquaient après avoir été sectionnés.

Deux tronçonneuses commandées sur Amazon

D4vd est poursuivi pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre dans cette affaire. Il plaide non coupable et risque l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort.

Selon l'accusation, il aurait poignardé à mort Celeste Rivas Hernandez en avril 2025, avant de démembrer sa dépouille à la tronçonneuse, car l'adolescente mineure menaçait de ruiner sa carrière musicale en révélant les relations sexuelles qu'ils auraient eues dès ses 13 ans.

L'adolescente avait été portée disparue dès 2024 par sa famille. Dans les jours suivant le meurtre, D4vd a commandé deux tronçonneuses, ainsi qu'une piscine gonflable et des sacs mortuaires, via un compte Amazon dissimulé sous un alias, a retracé l'inspecteur Byers.

«Romantic Homicide»

L'affaire suscite beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, notamment car l'oeuvre de l'artiste semblait faire écho au meurtre de manière prémonitoire. Le chanteur, qui s'est notamment produit au festival Coachella, est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.

Dans l'après-midi, l'accusation a appelé à la barre un ex-employé de l'agence qui représentait l'artiste. Une manière de souligner tout ce qu'il avait à perdre si Celeste déclenchait un scandale. Entre 2023 et 2025, le chanteur «a grosso modo gagné entre 10 et 11,5 millions de dollars de revenus bruts», a expliqué cet ex-salarié, Benjamin Greger.

L'audience doit durer «trois à cinq jours», a expliqué à la presse le procureur de Los Angeles, Nathan Hochman. Le magistrat a assuré que le parquet allait «largement atteindre» les prérequis pour juger D4vd lors d'un procès.