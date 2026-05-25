L'avion du ministre britannique de la Défense John Healey a été victime d'un brouillage GPS près de la frontière russe jeudi. Les pilotes ont dû recourir à des méthodes alternatives pour naviguer durant trois heures.

Le signal GPS de l'avion du ministre britannique de la Défense brouillé près de la Russie

Le signal GPS de l'avion du ministre britannique de la Défense brouillé près de la Russie

AFP Agence France-Presse

L'avion de la Royal Air Force qui transportait cette semaine le ministre britannique de la Défense John Healey a subi un brouillage de son signal GPS lors d'un vol près de la frontière russe, selon le journal The Times.

Alors qu'il rentrait d'Estonie jeudi, où il était allé rencontré des troupes britanniques déployées dans ce pays, «le signal satellite de son avion gouvernemental a été interrompu», indique dimanche le quotidien, dont un journaliste était à bord de l'appareil.

Les téléphones et ordinateurs ne pouvaient plus se connecter à internet et les pilotes ont dû utiliser des méthodes alternatives pour déterminer la localisation de l'avion, un Falcon 900LX, durant les trois heures qu'a duré le vol.

Selon le quotidien, la Russie est soupçonnée d'être derrière cet incident, qui n'est pas le premier du genre. En 2024, l'avion transportant depuis la Pologne le ministre de la Défense du gouvernement conservateur de l'époque Grant Shapps avait lui aussi subi un brouillage de son signal GPS en passant près de l'enclave russe de Kaliningrad.

Downing Street avait indiqué que ce type de brouillage n'était pas inhabituel près de l'enclave russe. Le ministère britannique de la Défense n'a pas souhaité faire de commentaire.