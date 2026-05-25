DE
FR

Une panne suspecte
Le signal GPS de l'avion du ministre britannique de la Défense brouillé près de la Russie

L'avion du ministre britannique de la Défense John Healey a été victime d'un brouillage GPS près de la frontière russe jeudi. Les pilotes ont dû recourir à des méthodes alternatives pour naviguer durant trois heures.
Publié: il y a 36 minutes
Le ministre John Healey était allé rencontré des troupes britanniques déployées.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'avion de la Royal Air Force qui transportait cette semaine le ministre britannique de la Défense John Healey a subi un brouillage de son signal GPS lors d'un vol près de la frontière russe, selon le journal The Times.

Alors qu'il rentrait d'Estonie jeudi, où il était allé rencontré des troupes britanniques déployées dans ce pays, «le signal satellite de son avion gouvernemental a été interrompu», indique dimanche le quotidien, dont un journaliste était à bord de l'appareil.

Les téléphones et ordinateurs ne pouvaient plus se connecter à internet et les pilotes ont dû utiliser des méthodes alternatives pour déterminer la localisation de l'avion, un Falcon 900LX, durant les trois heures qu'a duré le vol.

Selon le quotidien, la Russie est soupçonnée d'être derrière cet incident, qui n'est pas le premier du genre. En 2024, l'avion transportant depuis la Pologne le ministre de la Défense du gouvernement conservateur de l'époque Grant Shapps avait lui aussi subi un brouillage de son signal GPS en passant près de l'enclave russe de Kaliningrad.

Downing Street avait indiqué que ce type de brouillage n'était pas inhabituel près de l'enclave russe. Le ministère britannique de la Défense n'a pas souhaité faire de commentaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus