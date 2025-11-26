Donald Trump a violemment attaqué le «New York Times» après un article sur son âge. Le président américain a qualifié le journal d'«ennemi du peuple», critiquant l'apparence de sa journaliste Katie Rogers.

Trump fulmine après un article du «New York Times» sur son âge

Trump fulmine après un article du «New York Times» sur son âge

Donald Trump n'a guère goûté à un article du «New York Times» sur son âge. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'en est pris mercredi au New York Times, qualifié d'"ennemi du peuple», et à une journaliste du quotidien qu'il a attaquée sur son apparence, après un article sur son âge.

«Ce TORCHON bon marché est vraiment un ENNEMI DU PEUPLE. Katie Rogers (...) est une journaliste de seconde zone qui est laide extérieurement comme intérieurement», a écrit le président américain, âgé de 79 ans, sur son réseau Truth Social.

«Le New York Times a publié une attaque disant que je suis peut-être moins énergique alors que les faits montrent le contraire», s'indigne Donald Trump. Le journal a dénoncé ces «injures et insultes personnelles» dans une déclaration publiée sur X, en affirmant que ses journalistes ne tiendraient pas compte de ces «tactiques d'intimidation.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le journal défend sa collaboratrice

Le «New York Times» a aussi défendu Katie Rogers, qui «démontre de manière exemplaire comment une presse libre et indépendante aide les Américains à mieux comprendre leur gouvernement et ceux qui le dirige.» Dans un article paru mardi, la journaliste relève que le nombre d'apparitions publiques du républicain entre son investiture le 20 janvier et le 25 novembre est en baisse de 39% par rapport à la même période de son premier mandat (2017-2021).

Le «New York Times» ajoute que ses journées officielles commencent plus tard et qu'il a fait moins de déplacements aux Etats-Unis, mais plus à l'international. Plus vieux président jamais investi, Donald Trump insiste sur sa vitalité pour se distinguer de son prédécesseur démocrate Joe Biden, dont l'énergie a décliné à la fin de son mandat et qui, à l'inverse de lui, fuyait les journalistes.

Une autre reporter traitée de «truie»

Le dirigeant républicain fait néanmoins face à des questions sur sa santé, après avoir été vu en public avec un hématome sur le dos de la main et des chevilles enflées. Il a aussi donné l'impression de s'assoupir brièvement pendant un récent événement dans le Bureau ovale. Son dernier bilan de santé, début octobre, affirme que le président américain jouit d'une santé «exceptionnelle».

Donald Trump a toutefois suscité des interrogations en révélant avoir passé une IRM. Une procédure d'imagerie inhabituelle pour une visite médicale de routine, sur laquelle il n'a donné aucun détail.

Le «New York Times» est une cible fréquente du milliardaire, qui exerce une forte pression sur les médias jugés hostiles au moyen d'insultes et de poursuites judiciaires. Il s'est montré particulièrement agressif récemment contre des femmes journalistes, traitant une reporter de l'agence Bloomberg de «truie» ("piggy").