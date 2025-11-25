Dernière mise à jour: il y a 9 minutes

Un accord de paix bientôt conclu? Selon des informations ukrainiennes, Kiev et Washington se sont mis d'accord sur les points essentiels d'un plan de paix. Zelensky prévoit de se rendre aux Etats-Unis pour des discussions finales avec le président américain Trump.

Zelensky pourrait signer le plan de Trump pour l'Ukraine cette semaine

Trump et Zelensky se seraient mis d'accord sur les principales questions du plan de paix. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Nos délégations sont parvenues à un accord sur les principales dispositions de l'accord négocié à Genève», a écrit le secrétaire du Conseil national de sécurité de l'Ukraine, Roustem Oumierov, sur Facebook. Selon lui, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se rendre dès les prochains jours à Washington pour une rencontre avec le président américain Donald Trump.

Selon ces informations, la visite devrait avoir lieu en novembre. L'objectif serait de discuter des dernières étapes de l'accord et de parvenir à un accord avec Trump. Les Etats-Unis avaient présenté la semaine dernière un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine ordonnée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine. Les Européens et les Ukrainiens ont renégocié à Genève avec les représentants américains ce plan que beaucoup ont critiqué comme étant une «liste de souhaits russes».

De son côté, Moscou a qualifié le plan, qui exige des concessions difficiles de la part de l'Ukraine, de base possible pour des négociations, mais a mis en garde contre des assouplissements majeurs en faveur de Kiev.

Des sujets délicats

Selon les médias américains, le plan en 28 points a été réduit à 19 points à l'issue de la réunion de Genève. Trump et son ministre des Affaires étrangères Marco Rubio avaient fixé au 27 novembre la date limite pour l'acceptation du plan de paix par l'Ukraine. Le président américain avait déclaré que Zelensky devait accepter la proposition ou «continuer à se battre avec ses dernières forces».

Selon l'agence de presse Reuters, Zelensky souhaite aborder des sujets délicats lors de sa visite à Washington, notamment des questions territoriales. Y aura-t-il un nouveau scandale à la Maison Blanche?