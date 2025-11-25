DE
FR

Rencontre prévue à Washington
Zelensky pourrait signer le plan de Trump pour l'Ukraine cette semaine

Un accord de paix bientôt conclu? Selon des informations ukrainiennes, Kiev et Washington se sont mis d'accord sur les points essentiels d'un plan de paix. Zelensky prévoit de se rendre aux Etats-Unis pour des discussions finales avec le président américain Trump.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
Trump et Zelensky se seraient mis d'accord sur les principales questions du plan de paix.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Nos délégations sont parvenues à un accord sur les principales dispositions de l'accord négocié à Genève», a écrit le secrétaire du Conseil national de sécurité de l'Ukraine, Roustem Oumierov, sur Facebook. Selon lui, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se rendre dès les prochains jours à Washington pour une rencontre avec le président américain Donald Trump.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Selon ces informations, la visite devrait avoir lieu en novembre. L'objectif serait de discuter des dernières étapes de l'accord et de parvenir à un accord avec Trump. Les Etats-Unis avaient présenté la semaine dernière un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine ordonnée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine. Les Européens et les Ukrainiens ont renégocié à Genève avec les représentants américains ce plan que beaucoup ont critiqué comme étant une «liste de souhaits russes».

De son côté, Moscou a qualifié le plan, qui exige des concessions difficiles de la part de l'Ukraine, de base possible pour des négociations, mais a mis en garde contre des assouplissements majeurs en faveur de Kiev.

Des sujets délicats

Selon les médias américains, le plan en 28 points a été réduit à 19 points à l'issue de la réunion de Genève. Trump et son ministre des Affaires étrangères Marco Rubio avaient fixé au 27 novembre la date limite pour l'acceptation du plan de paix par l'Ukraine. Le président américain avait déclaré que Zelensky devait accepter la proposition ou «continuer à se battre avec ses dernières forces».

A lire aussi
Malgré les frappes, Washington et Moscou négocient à Abou Dhabi
Négociations sur l'Ukraine
Malgré les frappes, Washington et Moscou négocient à Abou Dhabi
Ce diplomate suisse de haut rang tirait secrètement les ficelles des négociations
Discussions sur l'Ukraine
Ce diplomate suisse haut placé tirait secrètement les ficelles à Genève

Selon l'agence de presse Reuters, Zelensky souhaite aborder des sujets délicats lors de sa visite à Washington, notamment des questions territoriales. Y aura-t-il un nouveau scandale à la Maison Blanche? 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus