Gabriel Lüchinger a joué un rôle important lors des négociations entre les Etats-Unis et l'Ukraine, ce week-end à Genève. Qui est ce diplomate de haut rang, considéré à Berne comme «l'homme de toutes les situations»?

1/5 Des délégations des Etats-Unis, de l'Ukraine et d'autres Etats se sont rencontrées dimanche à Genève. Photo: AFP

Sven Altermatt et Joschka Schaffner

Genève était à nouveau au centre de la politique mondiale: dimanche, des représentants de Washington, Kiev et d'autres Etats s'y sont rencontrés. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriy Yermak ont négocié le plan de paix controversé du président américain Donald Trump – cette proposition en 28 points que beaucoup considèrent comme une concession à la Russie.

Le fait que Genève ait été le théâtre de ces discussions est un succès pour la diplomatie suisse, d'autant plus que des centaines de postes sont actuellement supprimés dans la «Genève internationale». Officiellement, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Berne s'est montré prudent. La rencontre a eu lieu à Genève «à la demande des Etats-Unis et de l'Ukraine», s'est-on contenté de dire. Mais en coulisses, un diplomate de haut rang aurait contribué de manière décisive à ce que la ville du bout du Léman soit choisie: Gabriel Lüchinger.

Il a organisé le sommet du Bürgenstock

Comme Blick l'a appris dimanche, Gabriel Lüchinger a joué en quelque sorte le rôle d'hôte à Genève. Il a accueilli les différentes délégations avec, à leur tête, les conseillers en sécurité nationale. Mais qui est ce Bernois qui dispose d'un remarquable réseau international?

Dans la diplomatie suisse, Gabriel Lüchinger est en quelque sorte «l'homme de toutes les situations». Sa fonction officielle est directeur du département «Sécurité internationale» du DFAE avec le rang d'ambassadeur. C'est sous cette fonction qu'il a également participé à l'organisation de la conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock à l'été 2024.

Il se tenait à côté des chefs d'Etat qui ont négocié avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la salle, il était assis au deuxième rang, juste derrière le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. En 2024, Gabriel Lüchinger avait parcouru le monde et fait de la publicité pour le sommet sur l'Ukraine dans de nombreux pays.

Une brève carrière à l'UDC

Le sommet du Bürgenstock a été jusqu'à présent le couronnement d'une carrière fulgurante que ce juriste de formation a commencé au Département de la défense. En tant qu'attaché militaire, Gabriel Lüchinger a travaillé dans les ambassades suisses du Caire et d'Abu Dhabi.

En 2016, il est devenu secrétaire général de l'UDC sous la direction de l'ancien président du parti et actuel conseiller fédéral Albert Rösti. Il n'y est pas resté longtemps. En 2018, il est arrivé comme collaborateur personnel du conseiller fédéral Guy Parmelin et a ensuite passé le concours diplomatique.

Quatre ans plus tard seulement, Gabriel Lüchinger a rejoint le Département des affaires étrangères, en tant que chef d'une des plus importantes divisions. D'autres ont besoin de décennies pour construire une telle carrière. Un accroc est survenu lorsque l'UDC l'a soutenu en 2023 pour succéder au chancelier de la Confédération Walter Thurnherr. C'est finalement le candidat des Vert'libéraux Viktor Rossi qui a été élu à sa place.

Un rôle important dans le deal douanier

En avril de cette année, le Conseil fédéral a nommé Gabriel Lüchinger en tant qu'envoyé spécial de la Suisse pour les relations avec les Etats-Unis, peu après que le conflit douanier avec l'administration Trump s'est enflammé. Il ne s'est certes pas assis lui-même à la table des négociations, le litige douanier étant principalement dans le champ de compétence du ministre de l'Economie Guy Parmelin et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) autour de sa cheffe Helene Budliger Artieda. Néanmoins, le diplomate aurait joué un rôle important dans le maintien des relations entre la Suisse et les Etats-Unis.

Gabriel Lüchinger, dit-on à Berne, dispose de bons contacts dans les milieux de la sécurité américaine. Il connaît par exemple l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, un ami de longue date et partenaire de golf de Donald Trump. Selon les informations de CH Media, son réseau parmi les conseillers en sécurité nationale pourrait notamment avoir contribué à ce que les discussions sur l'Ukraine aient lieu à Genève. «Les deux parties souhaitaient que la Suisse organise cette rencontre, surtout en raison du rôle de la Genève internationale et de la neutralité de la Suisse», a expliqué le DFAE dimanche à Blick.

Et Gabriel Lüchinger lui-même? Les déclarations publiques du diplomate de haut rang sont rares. Il est plus visible à Herzogenbuchsee (BE), où il siège au conseil municipal pour l'UDC. Son domaine d'activité: la sécurité publique. Début décembre, lors de l'assemblée communale de cette localité de 7400 habitants, ses connaissances seront à nouveau sollicitées. Gabriel Lüchinger semble passer facilement de sa petite bourgade aux centres névralgiques de la politique mondiale.