Selon le «Financial Times», les Etats-Unis et l'Ukraine ont présenté un nouveau plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Celui-ci ne comporte plus que 19 points, au lieu des 28 initiaux.

Selon un article, le plan de paix en 28 points s'est entre-temps transformé en un plan en 19 points.

Les délégations américaine et ukrainienne ont élaboré un nouveau plan de paix en 19 points, rapporte le «Financial Times». Les deux parties se seraient mises d'accord sur plusieurs points.

Toutefois, les délégations auraient mis les questions les plus controversées «entre parenthèses» afin que le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky puissent se prononcer à leur sujet, poursuit le journal. Les principaux sujets de discorde concernent les questions territoriales et les relations entre l'OTAN, la Russie et les Etats-Unis.

Selon le rapport, la délégation ukrainienne a déclaré qu'elle n'était «pas habilitée» à prendre des décisions territoriales. La cession de territoire nécessiterait un référendum national, conformément à la Constitution.

Un tout nouveau plan de paix?

Selon le Financial Times, qui cite Serhiy Kyslytsya, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères et membre de la délégation ukrainienne, le projet ne ressemble guère aux versions précédentes qui avaient fuité. «Nous avons développé une base solide pour le rapprochement et certains points sur lesquels nous sommes prêts à faire des compromis», a déclaré Serhiy Kyslytsya au journal.

Il ajoute que les Etats-Unis sont prêts à supprimer le plafond de 600'000 soldats pour l'armée ukrainienne. Dans une version précédente, il était seulement question d'un ajustement de la limite à 800'000 soldats.

En outre, une proposition d'amnistie générale pour d'éventuels crimes de guerre dans le projet initial a été révisée de manière à «tenir compte des plaintes de ceux qui ont souffert pendant la guerre», a ajouté le vice-ministre.

Le plan sera présenté à Trump et Zelensky

Aucun autre détail concernant le plan de paix en 19 points n'a été divulgué pour l'instant. Le plan sera désormais présenté aux deux présidents, à Washington et à Kiev. Les Etats-Unis devront ensuite décider comment et quand le plan élaboré sera présenté à la Russie.

«Il appartient désormais aux Russes de montrer s'ils sont vraiment intéressés par la paix» dit Serhiy Kyslytsya, cité par le «Financial Times». Selon le rapport, Moscou a déjà déclaré n'avoir pas encore été informé du plan.