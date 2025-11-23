DE
FR

Pourparlers à Genève
En Suisse, les Européens ont l'obligation d'arracher ces concessions sur l'Ukraine

A quoi va ressembler la session de négociation, à Genève, sur le plan de paix proposé par les Etats-Unis? Dans tous les cas, voici ce que les Européens doivent obtenir, en soutien des Ukrainiens.
Publié: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
1/5
C'est le bras droit de Volodymyr Zelensky Andriy Yermak qui dirigera la délégation ukrainienne aux pourparlers de Genève.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Ils doivent absolument, à Genève, obtenir ces concessions de Donald Trump. S’ils ne parviennent pas à amender le plan de paix en 28 points présenté vendredi par l’administration américaine, les Européens se retrouveront avec une mission impossible sur les bras: gérer financièrement et politiquement une Ukraine à la merci d’une prochaine agression russe, tandis que les Etats-Unis empocheraient la mise en termes de contrats. 

Des lignes rouges? Oui, et elles sont indispensables. Ou alors…

A lire sur le plan Trump
Le plan de Trump pour l'Ukraine divise les sénateurs américains
«Je suis très sceptique»
Le plan de Trump pour l'Ukraine divise les sénateurs américains
Pourquoi la paix en Ukraine va-t-elle être négociée à Genève?
Décryptage
Premières discussions dimanche
Pourquoi la paix en Ukraine va-t-elle être négociée à Genève?

La première exigence des Européens est que ce plan de paix, avant d’être présenté officiellement à la Russie (les Américains nient l’avoir élaboré avec les Russes, ce qui semble fort peu probable), soit approuvé et validé par l’Ukraine. Or en l’état, au moins trois points sont inacceptables pour Kiev: le point 6 qui limite les forces armées ukrainiennes à 600'000 hommes ; le point 15 sur la création future d’un groupe américano-russe sur les questions de sécurité (sans l’Ukraine) pour garantir le respect de l’accord et le point 21 stipulant l’abandon pur et simple à la Russie de la Crimée, de Louhansk et de Donetsk (tandis que la ligne de front sera gelée par ailleurs). 

Pourquoi les Européens ne peuvent l’accepter? Parce que cela signifie, ni plus ni moins, que le démembrement d’un pays et de ses frontières sur le Vieux continent est opéré unilatéralement par les Etats-Unis et la Russie. Impossible.

Garanties de sécurité

La seconde exigence porte sur les garanties de sécurité donnée à l’Ukraine et sur la future reconstruction du pays. Le fait que l’Ukraine doive renoncer à l’intégration dans l’OTAN n’est pas surprenant. Mais à aucun moment, l’OTAN n’est cité comme garantie de ce plan de paix. Plus grave: l’Alliance atlantique, seule force que la Russie de Vladimir Poutine respecte, est tenue à l’écart

Le point 7 prévoit que «l’Ukraine accepte d’inscrire dans sa Constitution qu’elle ne rejoindra pas l’OTAN, et que l’OTAN accepte d’inclure dans ses statuts une disposition spécifiant que l’Ukraine ne sera pas intégrée à l’avenir»! Le point 8 stipule que l’OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine, tandis que «des avions de combat européens seront basés en Pologne» (ce qui est déjà le cas).

Plus préoccupant, le point 10 du plan américain indique «les Etats-Unis recevront une compensation pour la garantie de sécurité. Si l’Ukraine envahit la Russie, elle perdra cette garantie. Si la Russie envahit l’Ukraine, outre une réponse militaire coordonnée et décisive, toutes les sanctions mondiales seront rétablies, la reconnaissance du nouveau territoire et tous les autres avantages de cet accord seront révoqués. Si l’Ukraine lance un missile sur Moscou ou Saint-Pétersbourg sans raison valable, la garantie de sécurité sera considérée comme nulle et non avenue». 

Que veut dire «compensation»? Que veut dire «réponse militaire coordonnée et décisive», sans mentionner l’OTAN? Le flou, dans ce type de règlement de conflit, est souvent mortel. Il porte en germe les dérapages futurs.

A lire sur la guerre en Ukraine
En plein scandale de corruption, Zelensky fait surveiller la défense
100 millions détournés
En plein scandale de corruption, Zelensky fait surveiller la défense
Poutine est allé voir ses soldats sur la ligne de front
Le lieu précis reste secret
Poutine est allé voir ses soldats sur la ligne de front

Des bénéfices sonnants et trébuchants

Troisième exigence que doivent défendre les Européens: tout ce qui touche à l’Union européenne (UE) ne peut pas et ne doit pas être stipulé sans leur accord et sans l’obtention de bénéfices sonnants et trébuchants pour Bruxelles. Or le plan de paix va très loin. 

Outre la réaffirmation du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE (qui est en cours), il stipule dans son point 13 que «la Russie sera réintégrée dans l’économie mondiale, avec des discussions prévues sur la levée des sanctions, la réintégration du G8 et la conclusion d’un accord de coopération économique à long terme avec les Etats-Unis».

Les actifs russes

Quid de l’Europe, pressée d’abandonner ses sanctions sans contreparties? Sans parler du point 14 qui indique: «Quelque 100 milliards de dollars d’actifs russes gelés seront investis dans les projets menés par les Etats-Unis pour reconstruire l’Ukraine et y investir, les Etats-Unis recevant 50% des bénéfices de l’initiative. L’Europe ajoutera 100 milliards de dollars afin d’augmenter le montant des investissements disponibles pour la reconstruction de l’Ukraine. Les fonds européens gelés seront débloqués, et le reste des fonds russes gelés sera investi dans un véhicule d’investissement américano-russe séparé». 

En clair: l’Europe paiera, point. Les Etats-Unis encaisseront.

A lire sur les Européens
Volodymyr Zelensky rejette le plan de paix de Trump
Avec vidéo
Trop favorable à Poutine
Volodymyr Zelensky rejette le plan de paix de Trump
Le plan de paix de Trump serait un suicide pour l'Ukraine
Analyse
Poutine se frotte les mains
Le plan de paix de Trump serait un suicide pour l'Ukraine


S’y ajoute le point sur l’amnistie concédée aux dirigeants russes sur la base de ce plan de paix, inacceptable au regard du droit international. Il s’agit bien, pour les Européens, de défendre à Genève leur souveraineté et leur capacité à déterminer leur avenir avec l’Ukraine et avec la Russie. Dans le cas contraire, la «vassalisation» des Européens par Washington sera actée.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus