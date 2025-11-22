DE
100 millions détournés
En plein scandale de corruption, Zelensky fait surveiller la défense

Face à un scandale de corruption impliquant un proche, le président ukrainien Zelensky ordonne un audit du secteur de la défense. Cette décision survient alors qu'une affaire de détournement de fonds de 100 millions de dollars secoue le pays en pleine invasion russe.
Publié: 17:13 heures
Le président ukrainien Zelensky ordonne un audit du secteur de la défense.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Fragilisé par un scandale de corruption dans lequel est impliqué un de ses proches, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi un audit du secteur de la défense, en pleine invasion russe du pays.

«Une décision a été préparée concernant un examen complet des entreprises publiques de défense et des contrats correspondants», a indiqué Zelensky sur Telegram, promettant que les éventuelles «violations constatées seront transmises aux autorités» chargées de la lutte anticorruption.

Cette annonce intervient alors que la présidence est déstabilisée par la révélation d'un scandale de corruption de près de 100 millions de dollars dans le secteur énergétique ukrainien, déjà mis à mal par les frappes russes.

Des suspects recherchés

Selon les services anticorruption, l'auteur présumé de ce système de détournement de fonds est Timur Mindich, un proche ami de Zelensky et son ancien associé d'affaires, qui a quitté l'Ukraine peu avant le scandale. Cette affaire a ravivé de rares luttes politiques à Kiev, le principal rival de Volodymyr Zelensky, l'ancien président Petro Porochenko, ayant réclamé cette semaine la démission de tout le gouvernement.

Samedi, Timur Mindich et un autre suspect également en fuite, Oleksandr Tsukerman, ont été ajoutés à la liste des personnes recherchées par l'Ukraine, selon le ministère de l'Intérieur. Une refonte des conseils de surveillance des entreprises du secteur de la défense est également en cours, selon Zelensky, tout comme un audit du secteur de l'énergie annoncé la semaine dernière.

L'Ukraine a reçu plus de 290 milliards d'euros d'aide militaire et financière de la part des Etats-Unis et de l'Europe depuis le début de l'invasion russe en 2022, selon l'institut allemand Kiel. Plusieurs scandales d'envergure ont éclaté dans le secteur de la défense ukrainien depuis le début de la guerre, portant notamment sur des détournements de fonds dans la fabrication d'obus, l'achat d'uniformes ou encore de provisions pour les soldats.

