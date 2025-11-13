Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imposé des sanctions contre son ami proche, l'homme d'affaires Timour Minditch, accusé de corruption. Ce scandale implique le détournement de 100 millions de dollars destinés au secteur énergétique ukrainien.

Zelensky tourne le dos à un ami accusé de corruption

Zelensky tourne le dos à un ami accusé de corruption

Volodymyr Zelensky a imposé des sanctions contre son ami proche, l'homme d'affaires Timour Minditch. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a imposé jeudi des sanctions contre l'homme d'affaires Timur Mindich, considéré comme son ami proche et accusé d'avoir orchestré l'une des pires affaires de corruption de ces dernières années dans le pays.

Ces sanctions visant Timur Mindich, ainsi qu'un autre homme d'affaires impliqué dans ce scandale, prévoient notamment le gel de leurs biens, selon un décret publié par la présidence. Timur Mindich est accusé d'avoir orchestré un vaste système de corruption ayant permis le détournement de 100 millions de dollars destinés au secteur énergétique ukrainien.

Ce scandale éclate alors que le réseau électrique ukrainien a été gravement endommagé par une série de frappes massives russes, provoquant des coupures de courant à l'approche de l'hiver. Timur Mindich est copropriétaire de la société de production Kvartal 95, fondée par Volodymyr Zelensky lorsque ce dernier était un comédien vedette, avant de se lancer en politique et devenir président en 2019.

«Des avantages personnels»

Timur Mindich, qui a quitté l'Ukraine peu avant que n'éclate ce scandale, est également soupçonné d'avoir influencé des décisions de hauts responsables du gouvernement, parmi lesquels l'ex-ministre de la Défense, Rustem Umerov, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité national. Les ministres ukrainiens de l'Energie et de la Justice, Svitlana Vasylivna Hrynchuk et Herman Halushchenko, ont annoncé mercredi leur démission, à la demande de Zelensky, après la révélation de ce grave scandale de corruption.

Herman Halushchenko est lui aussi accusé d'avoir perçu des «avantages personnels» dans cette affaire en échange du contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique donné à Timur Mindich. Svitlana Vasylivna Hrynchuk n'est pas directement visée par des accusations de corruption à ce stade mais elle est considérée comme une personne de confiance de Herman Halushchenko par des médias ukrainiens. Un vote parlementaire entérinant le renvoi des deux ministres est attendu vendredi, selon des députés.