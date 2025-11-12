DE
Scandale de corruption
Deux ministres ukrainiens démissionnent après un appel de Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi le départ des ministres de la Justice et de l’Énergie, dans le cadre d’un scandale de corruption touchant le secteur énergétique. Les deux responsables ont présenté leur démission dans la journée.
Publié: 15:53 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Zelensky exige la démission des ministres de la Justice et de l'Energie suite à un scandale de corruption
Photo: keystone-sda.ch
Le président Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux que « le ministre de la Justice et la ministre de l’Energie ne peuvent pas rester à leur poste», précisant avoir chargé la Première ministre Ioulia Svyrydenko de veiller à leur départ. Cette décision s’inscrit dans une vaste opération de transparence alors que plusieurs affaires secouent le gouvernement ukrainien.

Quelques heures plus tard, la ministre de l’Énergie, Svitlana Gryntchouk, a confirmé avoir remis sa démission, tout en assurant n’avoir commis « aucune violation de la loi ». Le ministre de la Justice, Guerman Galouchtchenko, lui a emboîté le pas. Selon la Première ministre, leurs démissions doivent désormais être validées par le Parlement. L’affaire, qui implique l’ancien ministre de l’Énergie et un proche du chef de l’État, accentue la pression sur l’exécutif ukrainien.

