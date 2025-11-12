Le ministre de la Justice ukrainien, Herman Halouchtchenko, a été suspendu de ses fonctions.
Photo: X / G_Galushchenko
AFP Agence France-Presse
Le ministre de la Justice et ex-ministre de l'Energie ukrainien, a été suspendu mercredi, a annoncé la Première ministre ukrainienne, sur fond de vaste scandale de corruption qui secoue le secteur énergétique du pays.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
«Il a été décidé de suspendre Herman Halouchtchenko de ses fonctions de ministre de la justice», a déclaré la Première ministre ukrainienne Yulia Svyrydenko sur les réseaux sociaux.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas