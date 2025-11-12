Publié: il y a 50 minutes

Le ministre de la Justice ukrainien, Herman Halouchtchenko, a été suspendu de ses fonctions mercredi. Cette décision intervient dans le contexte d'un vaste scandale de corruption qui secoue le secteur énergétique du pays.

Le ministre de la Justice ukrainien est suspendu pour corruption

Le ministre de la Justice ukrainien est suspendu pour corruption

Le ministre de la Justice ukrainien, Herman Halouchtchenko, a été suspendu de ses fonctions. Photo: X / G_Galushchenko

AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Justice et ex-ministre de l'Energie ukrainien, a été suspendu mercredi, a annoncé la Première ministre ukrainienne, sur fond de vaste scandale de corruption qui secoue le secteur énergétique du pays.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Il a été décidé de suspendre Herman Halouchtchenko de ses fonctions de ministre de la justice», a déclaré la Première ministre ukrainienne Yulia Svyrydenko sur les réseaux sociaux.