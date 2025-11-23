Gaza, Ukraine, Soudan: la présidence du CICR Mirjana Spoljaric Egger est confrontée à un nombre croissant de conflits armés, mais elle est contrainte de licencier du personnel. «Une vision économique à court terme», estime la diplomate. Interview.

Le monde est à feu et à sang, mais le CICR croule sous les licenciements

1/7 Mirjana Spoljaric Egger doit licencier des milliers de collaborateurs du CICR. Photo: Raphaël Dupain

Raphael Rauch

Mirjana Spoljaric Egger, pourquoi le nombre de guerres et de conflits augmente-t-il dans le monde? L'humanité devient-elle plus stupide?

Les gens savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une question de stupidité, mais de manque de volonté. Ils peuvent miser sur la force militaire, mais ils peuvent aussi miser sur la politique. La politique est toujours le moyen le plus avantageux, le plus efficace et le plus conforme au but. Nous devons revenir à la primauté de la politique et nous battre courageusement pour cela. Les tueries doivent cesser.

Le CICR, dont vous êtes la présidente, a moins d'argent à disposition. Qu'a décidé votre conseil d'administration cette semaine?

Nous avons discuté du budget pour 2026 et malheureusement, une réduction des effectifs est inévitable. Nous dépendons désormais des fonds des pays donateurs, et beaucoup réduisent fortement leurs contributions. Nous nous attendons à ce qu'environ 200 collaborateurs soient directement touchés à Genève. Au niveau mondial, ce sont au total quelque 2900 postes budgétés qui sont concernés.

N'est-il pas dangereux de licencier des humanitaires alors que le nombre de crises augmente?

Vous avez tout à fait raison, c'est une situation difficile et paradoxale. Alors que le nombre de conflits armés s'élève à environ 130 dans le monde et que les crises humanitaires se multiplient, les pays donateurs réduisent leurs budgets. Ce n'est pas seulement inquiétant, c'est aussi un manque de vision économique. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de moins de conflits et de guerres. Prévenir les crises est toujours moins cher que d'en gérer les conséquences humanitaires. Mais au lieu d'investir dans la prévention des conflits et les solutions politiques, on économise précisément là où les gens vivent déjà dans le chaos.

Donald Trump est-il responsable de cette situation?

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à avoir réduit massivement leur budget pour la coopération internationale, tous les pays donateurs importants ont fait de même. Le CICR est également concerné. Nous ne voyons pas encore la lumière au bout du tunnel.

Peut-on apprendre la tolérance à la frustration?

Tant que je serai en bonne santé et que je pourrai travailler, je m'engagerai pour que le monde aille mieux. J'appelle chaque jour les chefs d'Etat et de gouvernement à s'engager davantage et de manière plus intransigeante en faveur des cessez-le-feu et du droit humanitaire international.

« Ce que j'ai vécu à Gaza, l'humanité ne doit pas le permettre à nouveau. Mais à Gaza, il continue de se passer des choses qui ne devraient pas se passer Mirjana Spoljaric Egger, présidente du CICR »

Il faut faire preuve d'empathie pour la souffrance dans le monde, mais ne pas la laisser s'approcher trop près de soi. Comment gérez-vous cette dichotomie?

Au mieux de mes connaissances et de ma conscience. Cela implique de protéger ma famille et de ne pas impliquer mes enfants. Ils sont jeunes et doivent se concentrer sur leur propre avenir. Mais ce n'est pas toujours facile – par exemple lorsque je me suis rendue à Gaza malgré l'absence de cessez-le-feu.

Comment avez-vous fait vos adieux à vos enfants?

Ma famille gère cette situation avec beaucoup de maturité et de responsabilité. Et nous ne sommes pas seuls – tous les collègues du CICR se trouvent tôt ou tard dans une situation similaire.

La bande de Gaza n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Quelles sont les impressions que vous avez rapportées de là-bas?

Ce que j'ai vécu à Gaza, l'humanité ne doit plus le permettre. A Gaza, il continue de se passer des choses qui ne devraient plus se passer. La population civile n'a pas été protégée. L'aide humanitaire a été instrumentalisée, le personnel humanitaire a été pris pour cible. C'est l'une des pires choses qui soient.

Le CICR joue un rôle important dans l'échange d'otages, de prisonniers et de cadavres.

Nous avons ramené 160 otages vivants de Gaza en Israël, 3472 prisonniers palestiniens ont quitté les prisons israéliennes. Nous avons rapatrié 32 personnes décédées du côté israélien et 315 du côté palestinien. Le rapatriement des morts se poursuit – c'est très coûteux et compliqué. Nous faisons tout pour que l'accord tienne. Il n'y a pas d'alternative au cessez-le-feu. Mais nous ne devons pas oublier que des milliers de Palestiniens sont toujours portés disparus à Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, vous ne pouvez plus visiter les prisons israéliennes. Cela va-t-il changer prochainement?

Selon la quatrième Convention de Genève, Israël doit nous permettre d'accéder aux prisonniers. Dans nos entretiens confidentiels, nous demandons l'accès aux centres de détention. Et Israël doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

La situation ne s'est-elle pas améliorée depuis le cessez-le-feu?

L'aide continue de manquer et les livraisons sont considérablement retardées à cause de défis opérationnels. Si vous voulez améliorer l'approvisionnement en eau à Gaza, vous avez besoin de matériel qui relève de la réglementation sur le double usage (ndlr: qui peut également être utilisé à des fins militaires). Cela pose des problèmes d'importation, bien que les accessoires techniques soient vitaux pour les habitants de Gaza.

« Mon appel s'adresse à toutes les nations: nous devons désescalader! Les États investissent massivement davantage dans la défense et dans la volonté de faire la guerre Mirjana Spoljaric Egger, présidente du CICR »

La Suisse accueille 20 enfants gazaouis. Des cantons comme Zurich, Berne et l'Argovie ne veulent pas les soigner. Cela vous fait-il honte?

Je demande à tous les Etats de s'engager à fournir davantage d'aide. Le système de santé à Gaza ne fonctionne plus, les médecins ne peuvent pas pratiquer d'opérations hautement spécialisées. Ce que les enfants de Gaza ont subi dépasse de loin les moyens dont nous disposons dans notre hôpital de campagne à Gaza.

Que demandez-vous concrètement à la Suisse?

Mon appel s'adresse à toutes les nations: nous devons désescalader! Les Etats investissent massivement plus dans la défense et dans la volonté de faire la guerre. Cela signifie que le nombre de conflits armés augmentera tôt ou tard, car les armes seront utilisées un jour ou l'autre. Soit les Etats investissent maintenant dans la désescalade pour mettre fin aux guerres et éviter les guerres, soit ils acceptent que tout devienne encore pire et plus cher.

Le monde voulait tirer les leçons des massacres au Rwanda et à Srebrenica. Pourquoi la communauté internationale reste-t-elle inactive au Soudan?

La nature du conflit devient de plus en plus complexe. Nous sommes confrontés à différentes structures claniques. Même pour nous, le CICR, il est très compliqué de négocier et de mettre en œuvre des accès humanitaires. Il y a des pays qui pourraient avoir une influence sur le conflit. Plus ils resteront spectateurs du non-respect systématique du droit international humanitaire, plus il y aura de victimes et de réfugiés. Je crains que le conflit au Soudan ne s'envenime plutôt davantage.

Le chef du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré: «Si l'on ne veut plus de crise des réfugiés comme celle de 2015, il faut mettre plus d'argent à disposition.» A-t-il raison?

Si vous visitez un camp d'accueil à la frontière du Darfour au Tchad, vous verrez des centaines de milliers de réfugiés dans une zone où même la population locale ne peut pas être soignée. Les gens continueront à partir s'ils ne peuvent pas survivre. Il est dans l'intérêt de tous les Etats de fournir une aide humanitaire immédiate.