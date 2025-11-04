DE
Une avancée insuffisante
Le PAM a envoyé de la nourriture pour un million de Gazaouis

Le Programme alimentaire mondial a distribué des paquets de nourriture à un million de Gazaouis en trois semaines et demie. Malgré cette avancée, l'objectif d'atteindre 1,6 million de personnes reste loin.
Publié: 15:34 heures
Photo: Anadolu via Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu distribuer des paquets de nourriture en trois semaines et demie pour un million de personnes. Mais ce chiffre est loin de la volonté d'atteindre 1,6 million de Palestiniens.

«C'est relativement bien mieux qu'avant le cessez-le-feu», a affirmé mardi à la presse à Genève une représentante de l'agence onusienne depuis la région. «Mais nous ne sommes pas là où nous souhaiterions être», a-t-elle ajouté, mettant en garde contre les effets de l'hiver qui arrive. Chaque ménage a reçu un paquet réduit avec de la nourriture pour une dizaine de jours. En cause toujours, seuls deux points de passage sont ouverts vers le territoire palestinien. Et les principales routes sont toujours difficilement accessibles.

Plus de 40 points de distribution ont pu être établis, là encore loin des près de 150 souhaités. Près de 200'000 personnes parmi les plus vulnérables ont reçu des paiements numériques pour acheter de la nourriture et des biens dans les marchés locaux. La situation est très préoccupante dans le nord où l'accès est très ardu pour les convois humanitaires. Mais «la quantité de nourriture qui arrive dans le reste du territoire est encore insuffisante», insiste la représentante de l'agence onusienne.

