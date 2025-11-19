DE
Vote à venir à l'ONU
L'UNRWA appelle à des fonds et au renouvellement de son mandat

L'UNRWA lance un appel urgent pour des financements et le renouvellement de son mandat. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens avertit que sans soutien, la vie de millions de réfugiés est en danger. Un vote crucial a lieu à New York ce mercredi.
Publié: il y a 44 minutes
AFP Agence France-Presse

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a appelé mercredi à des financements urgents et au renouvellement de son mandat, au risque sinon de «mettre en danger la vie et l'avenir de millions de réfugiés palestiniens». Lors d'un premier vote mercredi soir en commission, au siège de l'ONU à New York, les Etats membres doivent se prononcer sur le renouvellement du mandat de l'agence onusienne, avant un vote définitif en séance plénière en décembre de l'Assemblée générale, a indiqué le directeur général de l'agence, Philippe Lazzarini.

«Nous espérons que le résultat du vote (de mercredi) reflétera l'immense solidarité des peuples du monde», a-t-il affirmé, lors d'une réunion de son organisation à Amman. «Il est essentiel de renouveler le mandat afin d'aider et de protéger les réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution juste et durable à leur situation soit trouvée», a-t-il ajouté lors d'une réunion de l'organisation à Amman.

Mais un renouvellement «doit s'accompagner d'un financement suffisant» pour les services de l'agence, et «une délimitation de son rôle dans les plans politiques pour les territoires palestiniens occupés». Il a déploré qu'une «désinformation malveillante a(it) non seulement terni la réputation de l'agence, mais aussi étouffé son financement», soulignant que son agence sera confrontée à un déficit estimé à 200 millions de dollars entre le dernier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

«Problèmes liés à la neutralité» au sein de l'UNRWA

L'organisation onusienne a longtemps été la cible de vives critiques israéliennes, qui se sont intensifiées après l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Israël a accusé l'agence de partialité et d'être «infestée d'agents du Hamas» et lui a interdit, plus tôt cette année, d'opérer sur son territoire.

Une enquête internationale a révélé certains «problèmes liés à la neutralité» au sein de l'UNRWA, mais relevé qu'Israël n'avait pas fourni de preuves concluantes à l'appui de son accusation principale. Philippe Lazzarini a souligné que l'agence restait toutefois active dans la bande de Gaza, où «380 de nos collègues ont été tués» et «plus de 300» de ses bâtiments «endommagés ou détruits».

«Les attaques continues d'Israël contre l'UNRWA s'inscrivent dans le cadre de ses efforts pour éliminer la question des réfugiés» palestiniens, a de son côté fustigé le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. Créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, l'UNRWA vient en aide à environ 5,9 millions de réfugiés palestiniens. Elle gère notamment des centres de santé et des écoles dans les Territoires palestiniens occupés, au Liban, en Syrie et en Jordanie.

