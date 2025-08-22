Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, annonce son départ en mars 2024 après deux mandats. Le Chaux-de-Fonnier de 61 ans, à la tête de l'agence onusienne depuis 2020, s'inquiète de la situation dramatique à Gaza.

Philippe Lazzarini a annoncé qu'il quittera l'UNRWA en mars prochain. Photo: IMAGO/Future Image

ATS Agence télégraphique suisse

Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) va quitter son poste en mars prochain, au terme de son mandat. Le Chaux-de-Fonnier de 61 ans est à la tête de l'agence onusienne depuis 2020.

Philippe Lazzarini a fait cette annonce, jeudi, lors d'une conférence organisée par le Club suisse de la presse. L'information a été relayée par Le Temps et Le Courrier. «Deux mandats, je pense que cela suffit», a déclaré le patron de l'UNRWA, qui répondait à une question sur son avenir.

La situation reste dramatique

«Jamais nous n'avons été plus éloignés d'une solution à deux Etats qu'aujourd'hui», a, par ailleurs, déclaré le chef de l'UNRWA, s'exprimant à propos de l'offensive actuelle de l'armée israélienne sur la ville de Gaza.

« C'est un conflit où on aura bientôt tout vu, un monde dystopique Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA »

La situation des habitants palestiniens de l'enclave est dramatique. Une population «extrêmement affaiblie» se trouve maintenant confrontée à une nouvelle opération militaire majeure.

«C'est un conflit où on aura bientôt tout vu, un monde dystopique», a souligné Philippe Lazzarini. Selon lui, un enfant sur trois à Gaza souffre de malnutrition. Si rien n'est fait rapidement, ces enfants vont certainement mourir, a alerté le chef de l'UNRWA.

Sous le feu des critiques

L'agence onusienne se trouve, depuis le début de la guerre qui a éclaté entre Israël et l'organisation islamiste Hamas, sous le feu des critiques des autorités de l'Etat hébreu. Ces dernières ont accusé des employés de l'UNRWA d'avoir des liens avec des groupes islamistes. Israël empêche les convois humanitaires de l'UNRWA de se rendre à Gaza.

De plus, plusieurs pays donateurs de l'UNRWA, dont les Etats-Unis, ont suspendu leurs versements à l'agence pour les réfugiés palestiniens. Une décision qui avait plongé l'organisation dans une «crise financière existentielle», selon les mots de Philippe Lazzarini.