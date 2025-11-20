Le Conseil de souveraineté soudanais se dit prêt à coopérer avec les Etats-Unis et l'Arabie saoudite pour mettre fin au conflit. Il salue leurs efforts et répond à l'annonce de Trump voulant unir plusieurs pays pour stopper la guerre opposant armée et FSR.

Au Soudan, le chef de l'armée se dit prêt à travailler avec Washington et Ryad

Au Soudan, le chef de l'armée se dit prêt à travailler avec Washington et Ryad

Pour parvenir à la paix

Abdel Fattah al-Burhane souhaite coopérer avec les Etats-Unis et l'Arabie saoudite pour faire avancer vers la paix dans son pays. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Conseil de souveraineté du Soudan, dirigé par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane, a déclaré mercredi être prêt à coopérer avec les États-Unis et l'Arabie saoudite pour parvenir à la paix dans le pays.

Le Conseil a remercié Washington et Ryad pour «leurs efforts continus visant à mettre fin au bain de sang au Soudan», et exprimé sa «volonté de s'engager sérieusement avec eux pour parvenir à la paix que le peuple soudanais espère».

Cette déclaration fait suite à l'annonce par le président américain Donald Trump de sa volonté de collaborer avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte pour mettre fin au conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire, qui déchire le pays depuis avril 2023.