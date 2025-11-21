DE
200 personnes concernées à Genève
Le CICR doit renoncer à 2900 plein temps dans le monde

Le CICR fait face à des coupes budgétaires importantes. L'organisation doit supprimer 2900 postes équivalents plein temps d'ici 2026, dont 200 au siège à Genève.
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric affirme que l'objectif est de préserver les opérations malgré les coupes de milliers d'équivalents temps plein dans l'organisation.
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps en raison de la diminution de 17% de son budget pour 2026, a appris Keystone-ATS. L'Assemblée a validé jeudi ce plan à Genève. Environ 200 personnes sont affectées au siège genevois, selon la présidente.

«L'accent est sur la préservation de nos opérations autant que possible», a affirmé vendredi à Keystone-ATS Mirjana Spoljaric. Il est impossible d'anticiper le nombre de licenciements, étant donné la volatilité de la situation. Un tiers du volume peut être résolu par des départs volontaires et l'abandon de postes qui n'étaient pas encore pourvus.

Le siège et deux directions régionales perdront 400 équivalents plein temps. Dans une trentaine de délégations, des effets seront observés même si l'empreinte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) restera la même. Des sous-délégations seront fermées. En revanche, les dispositifs les plus importants comme le Proche-Orient, qui va supplanter l'Ukraine comme principale opération, ou le Soudan auront davantage de financements.

