La police irlandaise a elle indiqué que l'homme avait été arrêté et «qu'il n'y a plus de risque pour la population». Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté dimanche à Dublin après une attaque au couteau qui a fait plusieurs blessés dans la capitale irlandaise, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Un incident grave

Evoquant un «incident grave», la police irlandaise a elle indiqué que l'homme arrêté était actuellement «en détention dans un commissariat du nord de la ville» et «qu'il n'y a plus de risque pour la population».

Un cordon de police a été installé autour du lieu de l'attaque, et des véhicules de police et de secours étaient visibles sur place, selon des images de médias irlandais. Selon le Irish Times, le suspect a utilisé un couteau «ménager classique» et a blessé «jusqu'à quatre personnes», dont une qui se trouvait sur le pas de sa porte, tandis que The Independant évoque «plusieurs» victimes.

Les victimes seraient saines et sauves

L'attaque s'est produite dans le quartier de Stoneybatter, à l'est de la ville, et à ce stade la police ne pense pas qu'il s'agisse d'une attaque terroriste, indique le Irish Times. Toujours selon le quotidien, le pronostic vital des victimes ne serait pas engagé.

«J'ai vu beaucoup de voitures de police arriver très vite. (...) J'ai vu un homme courir et ils (les policiers) se sont jetés sur lui devant une maison», a indiqué une habitante. «Il a juste crié et crié 'laissez-moi tranquille'», a-t-elle ajouté, citée par le quotidien.