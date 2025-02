Ce que l'on sait de l'auteur de la fusillade qui a fait 11 morts en Suède

1/6 L'assaillant a tiré plusieurs coups de feu au sein d'une école à Örebro, en Suède. Photo: Screenshot X

Janine Enderli

Un homme de 35 ans est soupçonné d'avoir commis ce qui pourrait être la pire tuerie de masse de l'histoire de la Suède. Vers 12h30 mardi, le tireur est entré dans l'école Risbergska, dans la ville d'Örebro, et a tiré plusieurs coups de feu en visant des élèves et des enseignants. Au total, onze personnes ont perdu la vie, dont l'assaillant, a annoncé la police mardi soir lors d'une conférence de presse.

Depuis, certains détails sur le tueur ont été révélés. Il aurait ainsi utilisé un fusil de chasse pour lequel il possédait une autorisation. Après la tuerie, la police a perquisitionné une adresse du centre-ville d'Örebro, où l'auteur de la fusillade aurait vécu. Les forces de l'ordre n'ont pas donné de plus amples informations à son sujet.

«Il ne semblait pas aimer les gens»

Plusieurs médias suédois ont toutefois rapporté de manière concordante que l'assaillant vivait isolé et reclus. Au début de sa vingtaine, il aurait quitté le domicile familial. Il y a 8 ans, il a soudainement changé de nom de famille pour des raisons inconnues, ont confié des proches du tueur au média suédois «Aftonbladet». La police n'a pas encore confirmé ce changement de nom.

Ces proches dressent le portrait d'un solitaire qui s'était de plus en plus éloigné de sa famille et de ses amis. «Nous n'avons pas eu beaucoup de contacts avec lui ces dernières années. Enfant, il était différent, vif. Il était bon à l'école. Ces dernières années, il n'a pas eu la vie facile», explique une personne qui l'a côtoyé. Une autre connaissance approuve cette description: «Il était très souvent seul et avait des problèmes de santé mentale. Il ne semblait pas aimer les gens.»

De son côté, la police ne privilégie pas une piste idéologique ou terroriste. «D'après les éléments de l'enquête et les informations dont disposent actuellement les services de renseignement, rien n'indique que l'auteur ait agi pour de telles raisons», a déclaré le porte-parole de la police Gabriel Henning.