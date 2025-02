Un citoyen helvétique d'une soixantaine d'années a été tué samedi matin au nord de Dublin. L'auteur présumé et sa victime se connaissaient.

Un Suisse a été retrouvé mort au nord de Dublin. (Image prétexte) Photo: keystone-sda.ch

Sandra Meier

Un Suisse a été victime d'un crime violent au nord de Dublin. Samedi matin, vers 8h30, il a été poignardé dans le village côtier de Malahide. Selon le «Irish Sunday Mirror», Urs B.*, âgé d'une soixantaine d'années, était arrivé dans le pays la veille après avoir embarqué à bord d'un vol au départ de Zurich.

L'agression mortelle se serait déroulée dans le jardin d'une maison, après une dispute. Urs B. a apparemment reçu plusieurs coups de couteau. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas pu être réanimé. «Ses blessures étaient trop graves, il est malheureusement décédé», a déclaré une source au «Sunday World».

Un suspect d'une vingtaine d'années arrêté

La police a trouvé un couteau sur les lieux du crime et a arrêté un homme d'une vingtaine d'années. Les autorités supposent que le suspect et la victime se connaissaient, sans pour autant savoir quelle était leur relation. Selon le «Sunday World», Urs B. séjournait chez un jeune parent.

A Malahide, c'est la stupeur: «Il s'agit d'une communauté très soudée et tous sont profondément choqués par ce qui s'est passé. Nos pensées et nos prières vont à l'homme décédé et à ses proches», a déclaré un conseiller municipal au journal.

Une autopsie a été ordonnée. Contacté par Blick, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

*Nom connu