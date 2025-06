Cinq road trips romantiques en Suisse

Photo: Getty Images

Article rémunéré, présenté par Toyota

Pourquoi toujours s’aventurer dans des contrées lointaines? La Suisse regorge de bonnes choses à proximité. Y compris pour les romantiques: notre campagne offre de nombreuses possibilités d’excursions et d’expériences pour les tourtereaux, brille par ses charmants châteaux et petites villes, ainsi que par ses activités pour couples telles que des promenades ou des pique-niques dans des paysages pittoresques ou un dîner aux chandelles.

Dans notre pays, le trajet jusqu’à la destination est souvent un régal pour les yeux, avec des itinéraires le long des lacs, des cols ou à travers des vallées pittoresques. Au total, cela donne cinq road trips romantiques pour tous les goûts: du lac Léman au lac de Constance.

Suisse romande

Lac Léman Le road trip à travers la région viticole de Lavaux est presque iconique. La route de la corniche mène de Chexbres à Lutry, près de Lausanne, traverse les vignobles en terrasses et de charmants villages de vignerons comme Saint-Saphorin et Épesses, et offre un panorama époustouflant sur le lac Léman et les Alpes. Bon à savoir: la petite route est un peu étroite, mais offre toujours des possibilités de s’arrêter et de prendre des photos.

Gruyère A quelques kilomètres en voiture du lac Léman, la Gruyère offre un paysage tout à fait différent, mais non moins pittoresque, avec l’imposant Moléson, les douces collines de la région fribourgeoise et la petite ville de Gruyères avec son château. Conseil: si vous souhaitez combiner votre voyage en Suisse romande à l’Oberland bernois, vous arriverez au lac de Thoune en passant par le col du Jaun et le Simmental.

Pays des Trois-Lacs Entre le lac de Neuchâtel et le lac de Morat, la partie de La Sauge à Sugiez est particulièrement magnifique. Le Mont Vully offre une vue impressionnante sur tout le Pays des Trois-Lacs.

1/3 Un rêve: le trajet à travers les terrasses de vignes du Lavaux au bord du lac Léman. Photo: Switzerland Tourism

Conseils romantiques

● Fabriquer des cœurs en chocolat à la Maison Cailler à Broc FR puis réserver un massage au chocolat au spa des Bains de la Gruyère.

● Profiter d’une ambiance méditerranéenne sur les plages d’Yvonand et de Glétterens avec leur sable fin au sud du lac de Neuchâtel.

● Admirer un coucher de soleil au Creux du Van avec une vue panoramique imposante sur les Alpes, les vallées du Jura et les lacs. Un spectacle naturel unique. Ne pas oublier le panier de pique-nique!

Nuitée

L’hôtel Palafitte au bord du lac de Neuchâtel, le seul hôtel cinq étoiles d’Europe sur pilotis, donne presque l’impression d’être aux Maldives. Les pavillons offrent un accès privé direct au lac de Neuchâtel.

Suisse orientale

Lac de Constance La Suisse orientale offre plusieurs jolis itinéraires. A partir de Stein am Rhein, par exemple, on longe l’Untersee jusqu’à Tägerwilen. Cette partie de la rive du lac de Constance est considérée comme particulièrement idyllique, avec des sites remarquables comme Diessenhofen ou Steckborn et le château napoléonien d’Arenenberg à Salenstein (TG). Le parc du château offre une vue imprenable sur l’Untersee et ses vignobles, ainsi que sur l’Allemagne voisine.

Appenzell Dans le pays d’Appenzell, les collines douces, les prairies verdoyantes et les fermes traditionnelles forment un décor de livre d’images. Points forts: la route du col de la Schwägalp ou le détour par le «Fünfländerblick» à Grub, à la frontière cantonale avec Saint-Gall. Cette zone unique permet d’admirer les cinq régions du Vorarlberg, de la Bavière, du Bade et du Wurtemberg ainsi que la pointe nord-est de la Suisse. Pourquoi pas un pique-nique?

1/4 Le trajet jusqu'à Schwägalp est l'un des points forts du roadtrip à travers l'Appenzellerland. Photo: Switzerland Tourism

Conseils romantiques

● Baignade dans le pays d’Appenzell avec vue sur le Säntis et l’Alpstein.

● Promenade en soirée dans le jardin des roses de Schaffhouse près du Munot, conçu en référence aux jardins de la Renaissance à la française.

● Dîner au Schloss Laufen à Neuhausen (SH) avec vue sur les chutes tumultueuses du Rhin.

Nuitée

Passez la nuit dans un «Himmelbett», un lit avec vue sur le ciel sous une tente sphérique transparente. Ces «hôtels bulles» pour deux personnes se trouvent dans des vergers, des vignobles ou bien en surplomb du lac – et toujours sous la vaste tente céleste. Alternative: le Schlosshotel Wartegg à Rorschacherberg (SG) offre une vue imprenable sur le lac de Constance au milieu de la verdure et propose sur réservation un spa privé – avec menu 3 plats sur demande.

Tessin

Col du Saint-Gothard La variante romantique de l’arrivée au Tessin consiste à passer par le col du Saint-Gothard plutôt que par son tunnel embouteillé. Les lacets serpentent jusqu’au col situé à 2106 m d’altitude, avant de rejoindre le tronçon le plus spectaculaire de la route du col avec la Tremola: le trajet sur quatre kilomètres pavés à 300 mètres de dénivelé et 24 virages donne l’impression d’être à l’époque des diligences postales. Les fans de cinéma connaissent la Tremola grâce au film de James Bond «Goldfinger».

Lac de Lugano Le trajet le long du lac de Lugano, de Lugano à Montagnola en passant par Melide et Morcote, a été désigné par Suisse Tourisme comme l’un des 12 «itinéraires de rêve» suisses. Le point d’orgue est l’église romantique de Sant’Abbondio, surélevée et entourée de cyprès. Ici, on se croirait presque en Toscane.

Val Verzasca Le Tessin se montre ici sous son aspect d’origine – avec la Verzasca sauvage et romantique et les Rustici typiques de cette région. Le célèbre pont à double arc «Ponte dei salti» près de Lavertezzo (selfie de couple!) et le barrage de la Verzasca en sont les points forts. Les fans de James Bond connaissent aussi ce dernier, apparu dans «Golden Eye».

1/5 Le parcours le long du lac de Lugano est considéré comme particulièrement beau, notamment avec le pittoresque Morcote. Photo: Switzerland Tourism

Conseils romantiques

● Flâner dans les ruelles étroites et les arcades de Morcote et visiter le Parc Scherrer, un petit paradis enchanté avec des étangs, des fontaines, des sculptures, des palmiers, des camélias et des cyprès.

● Promenade le long des rives méditerranéennes d’Ascona avec ses maisons colorées et ses nombreux palmiers. Une glace à la main et vous aurez l’impression de passer des vacances en amoureux au bord de la Méditerranée!

● Randonnée au coucher du soleil sur le Monte Bré avec vue imprenable sur le lac de Lugano. Le point de vue très prisé est notamment accessible en funiculaire depuis Lugano.

Nuitée

L’hôtel romantique Castello del Sole à Ascona est particulièrement apprécié des couples en raison de son atmosphère féerique de château. Situé au bord du lac, l’hôtel dispose d’une plage privée et d’un jardin de palmiers avec piscine et restaurant dans le parc.

Région de Berne

Emmental Une balade tranquille à travers l’Emmental avec ses prairies et ses forêts verdoyantes, ses belles fermes et ses jardins paysans luxuriants, c’est la garantie d’un véritable plaisir des yeux et d’un moment de détente à l’état pur. Particulièrement idyllique, le tronçon entre Berthoud et Affoltern i. E. offre beaucoup de choses à voir sur les hauteurs de Lueg: la vue panoramique sur le paysage vallonné est spectaculaire.

Oberland bernois L’un des itinéraires les plus impressionnants de tout l’Oberland bernois longe le lac de Thoune – avec des arrêts photos dans les châteaux de Thoune et d’Oberhofen et une vue imprenable sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Au départ d’Interlaken, la route se poursuit soit vers le lac turquoise de Brienz, soit via Wilderswil vers la vallée de Lauterbrunnen avec ses 72 cascades. Le prince des poètes Goethe était déjà tombé amoureux de cette région au XVIIIe siècle.

1/4 Spectaculaire: la route le long de la rive nord du lac de Thoune. Photo: Switzerland Tourism

Conseils romantiques

● Pique-nique au Rosengarten de Berne près d’une fontaine qui clapote, suivi d’un coucher de soleil sur la vieille ville.

● Excursion en bateau électrique «Sealander» à deux sur le lac de Thoune – un réfrigérateur y est prévu pour une bouteille de champagne.

● Un dîner aux chandelles revisité: à deux, prenez la télécabine sur le Pfingstegg près de Grindelwald.

Nuitée

L’auberge de Kemmeriboden Bad propose entre autres «Une nuit dans la paille Deluxe» dans l’ancien fenil. Ne vous inquiétez pas: il s’agit d’un lit double confortable, mais dans une ambiance de ferme authentique, avec une baignoire deux personnes pour combler le tout.

Lac des Quatre-Cantons

«De Lucerne jusqu’à Weggis», et même plus loin, l’un des plus beaux itinéraires de Suisse centrale longe le lac des Quatre-Cantons. L’étape Greppen-Weggis-Vitznau-Gersau est particulièrement attrayante. Conseil: prendre le ferry «Tellsprung» à partir de Gersau en direction de Beckenried (NW). Une expérience de vacances à taille humaine, avec un panorama à couper le souffle et le vent dans les cheveux.

1/2 La section du lac des Quatre-Cantons de Greppen à Gersau est la plus belle. Photo: Switzerland Tourism / Andre Meier

Conseils romantiques

● Bateau pour dîner aux chandelles au départ de Lucerne: pendant ce trajet de près de trois heures sur le lac des Quatre-Cantons, un apéritif suivi d’un dîner de trois plats est servi à la lueur des bougies.

● Coucher de soleil sur le Rigi, la «reine des montagnes»: sous cette lumière, le lac des Quatre-Cantons et les Alpes sont particulièrement magiques.

Nuitée

Le Parkhotel Vitznau, entièrement rénové il y a une dizaine d’années, est un hôtel-château de la Belle Époque doté d’un parc et d’un accès direct au lac.