Un homme de 57 ans est accusé d'avoir tué une élue démocrate du Minnesota et son mari, et blessé un autre élu. Le suspect aurait visé quatre domiciles d'élus avec l'intention de les tuer, selon le procureur fédéral.

Vance Boelter a été arrêté dimanche soir après quasiment deux jours de cavale. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le meurtrier présumé d'une élue du Minnesota et de son mari s'est rendu la nuit du crime aux domiciles de quatre élus différents, tous démocrates, «avec l'intention de les tuer», a révélé lundi le procureur fédéral de cet Etat américain.

Vance Boelter, 57 ans, arrêté dimanche soir après quasiment deux jours de chasse à l'homme, est visé par six chefs d'accusation au niveau fédéral, dont deux de meurtre par arme à feu, «passibles de la prison à perpétuité, voire de la peine capitale», a précisé Joe Thompson lors d'une conférence de presse. Le suspect est accusé de s'être déguisé en policier pour tuer, à leur domicile respectif dans la banlieue de Minneapolis, Melissa Hortman et son époux, Mark Hortman. Il est aussi accusé d'avoir gravement blessé un autre élu, John Hoffman, ainsi que sa femme, dont la vie n'était plus en danger, selon les autorités.

«J'espère que cela sera une piqûre de rappel pour tout le monde»

Cette double attaque contre deux responsables démocrates, élus respectivement à la Chambre des représentants et au Sénat de cet Etat plutôt tranquille frontalier du Canada, a choqué la classe politique, déjà plombée par des tensions partisanes extrêmement pesantes. «C'était un assassinat politique, un mot que nous n'utilisons pas très souvent aux Etats-Unis, et encore moins ici au Minnesota», a souligné le procureur fédéral, insistant sur le caractère «terrifiant» du crime. «J'espère que cela sera une piqûre de rappel pour tout le monde», a ajouté M. Thompson. «Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous sans qu'il faille pour autant les tuer ou leur faire du mal».

Aux toutes premières heures du 14 juin, le suspect «s'est rendu aux domiciles de quatre élus de l'Etat du Minnesota avec l'intention de les tuer», a affirmé M. Thompson. Mais deux de ces tentatives ont échoué, l'une parce que l'élue visée était partie en vacances avec sa famille et l'autre grâce à la présence sur les lieux d'une voiture de police, a-t-il expliqué.

Liste de plus de 45 élus

Vance Boelter est également visé au niveau de l'Etat du Minnesota par deux chefs d'accusation de meurtre et deux de tentative de meurtre. Mais la procureure générale du comté de Hennepin, à Minneapolis, Mary Moriarty a annoncé lundi son intention d'engager des poursuites pour assassinat. S'il est reconnu coupable, il encourt la «perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle», a-t-elle souligné.

La procédure fédérale devrait prendre le pas sur celle du Minnesota qui se poursuivra parallèlement, a indiqué Joe Thompson, précisant que Vance Boelter était passé lundi sous la garde des autorités fédérales. Sa cavale a pris fin dimanche soir dans la localité de Green Isle, à plus d'une heure à l'ouest de Minneapolis. La chasse à l'homme, la plus importante de l'histoire du Minnesota, selon les autorités, a mobilisé une centaine de policiers, assistés notamment de drones.

Une attaque «terrible»

Melissa Hortman, 55 ans, mère de deux enfants, était une ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota. Elle avait fait de la protection du droit à l'IVG sa grande priorité.

Mais le procureur fédéral a estimé qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur les motivations du crime. Les enquêteurs ont retrouvé sur des carnets appartenant à Vance Boelter «une liste de plus de 45 élus du Minnesota, au niveau de l'Etat ou au niveau fédéral», a relevé M. Thompson.

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, colistier de Kamala Harris à l'élection présidentielle remportée par Donald Trump, a appelé à ce que «cet acte odieux» ne «devienne pas la norme». «Cela ne peut pas être la manière de régler nos différences politiques», a ajouté Tim Walz, qui connaissait bien Melissa Hortman.

Donald Trump, qui a rapidement condamné l'attaque «terrible» contre les élus du Minnesota, a lui-même échappé à deux tentatives d'assassinat, dont une de justesse le 13 juillet 2024 lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie (nord-est).