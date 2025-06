Après deux jours de chasse à l'homme Le suspect du meurtre de l'élue démocrate arrêté au Minnesota

Après deux jours de recherche, le suspect de l'assassinat d'une élue démocrate du Minnesota et de son mari a été arrêté. Vance Boelter, 57 ans, est accusé d'avoir tué Melissa Hortman et son époux, et blessé gravement un autre élu et sa femme.

Publié: il y a 59 minutes