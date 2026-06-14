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Enlevement et séquestration
Un ex-chef de la police Bangladaise recherché par Interpol arrêté à Dubaï

Benazir Ahmed, ancien chef de la police bangladaise, a été arrêté le 12 juin à Dubaï. Accusé de violations des droits humains et de corruption, il devrait être extradé sous peu, selon le ministre de l'Intérieur.
Publié: il y a 27 minutes
Un ancien chef de la police du Bangladesh en cavale a été arrêté à Dubaï. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ancien chef de la police du Bangladesh en cavale, poursuivi dans son pays dans plusieurs dossiers de violations des droits humains et de corruption, a été arrêté à Dubaï, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur bangladais Salahuddin Ahmed.

Ex-inspecteur général de la police et ancien chef de sa force d'intervention spéciale, Benazir Ahmed était visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice bangladaise et une notice rouge d'Interpol.

«Bientôt extradé»

«Benazir Ahmed a été arrêté le 12 juin et sera bientôt extradé», a annoncé Ahmed Salahuddin devant le Parlement. «C'est un très grand succès. Grâce aux efforts que nous mettons en oeuvre, nous voulons briser la culture de l'impunité», s'est félicité le ministre. Le Bangladesh soumettra sous trente jours une demande d'extradition auprès des Emirats arabes unis, a-t-il ajouté.

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Le département d'Etat américain avait émis en 2021 des sanctions contre Benazir Benazir et six autres officiers du Bataillon d'action rapide (RAB), accusé d'avoir enlevé et séquestré illégalement de opposants sous l'ère de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina (2009-2024).

Fidèle de Sheikh Hasina, il avait quitté le Bangladesh quelques mois avant la chute de la «bégum de fer», contrainte en août 2024 à l'exil en Inde après plusieurs mois d'émeutes meurtrières contre son gouvernement.

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