Un Suisse recherché par Interpol pour trafic de drogue a été arrêté à Santa Marta, en Colombie. Cet homme est soupçonné de diriger un réseau criminel actif entre l'Espagne et l'Europe.

La Colombie arrête un présumé baron de la drogue suisse

Gabriel Knupfer

Un présumé trafiquant de drogue suisse recherché par Interpol a été arrêté à Santa Marta, en Colombie. Vik G.* est accusé d'être un membre dirigeant d'un réseau criminel, rapporte le journal espagnol «El Tiempo».

L'Espagne avait lancé un avis de recherche contre Vik G. auprès d'Interpol pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle. Il aurait été responsable, au sein de son organisation, de la logistique et de l'installation de laboratoires de drogue dans la province espagnole de Valence. De la cocaïne et du cannabis étaient traités dans ces laboratoires.

Six mois d'enquête en Colombie

Le ressortissant suisse aurait utilisé plusieurs identités ainsi que de nombreux documents falsifiés. En Colombie, il se serait fait passer pour un Albanais du nom de Xhuti Zuluaga Arsen.

Selon le directeur de la police colombienne, Vik G. a été arrêté après six mois d'enquête. «Nous avons établi que le suspect est le chef d'un réseau criminel transnational qui se consacre au trafic de drogue vers l'Europe.» La Colombie examine à présent son extradition vers l'Espagne.

*Nom connu de la rédaction