Le Conseil fédéral annonce des mesures concrètes
La Suisse renforce sa lutte contre le crime organisé

La Suisse adopte une stratégie nationale contre le crime organisé. Le Conseil fédéral a décidé vendredi de mettre en place des mesures concrètes dès 2026, ciblant les secteurs sensibles de la finance à l'immobilier.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Depuis deux ans, le niveau de menace lié au crime organisé a été relevé par Fedpol.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dote d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée. Elle devra scruter tous les secteurs sensibles de la finance à l'immobilier. Les premières mesures concrètes sont prévues pour l'an prochain, a décidé vendredi le Conseil fédéral.

Dans un état des lieux dressé en 2023, Europol a constaté que plus de 800 organisations criminelles sévissaient dans toute l’Europe. Plusieurs sont actives en Suisse, notamment dans le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la traite d’êtres humains et les jeux d’argent illégaux.

La menace réévaluée à la hausse

La Suisse et sa place financière sont une cible de choix du crime organisé. Début décembre, la nouvelle directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés, indiquait sur la RTS que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) avait fait passer son niveau de menace lié au crime organisé de l'échelon 3 à l'échelon 5 (sur 6) au cours des deux dernières années.

Face à ce risque, la Confédération et les cantons ont défini les champs d'action pour mieux identifier, prévenir et combattre le crime organisé. Les premières mesures qui ne nécessitent pas de modifications législatives seront mises en oeuvre par la Confédération et les cantons à partir de 2026.

