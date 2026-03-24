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«C'est quasiment une première»
«Plus de 1000 drones» russes contre l'Ukraine, l'une des pires attaques en plein jour

La Russie a lancé mardi une attaque massive contre l'Ukraine avec plus de 1000 drones, a confirmé Iouriï Ignat, porte-parole de l'armée ukrainienne. Une offensive d'une ampleur inédite en plein jour.
Publié: 17:04 heures
|
Dernière mise à jour: 18:28 heures
L'attaque à Lviv, à 17h.
Photo: AP

La Russie a lancé près d'un millier de drones contre l'Ukraine en 24 heures, a indiqué mardi l'armée de l'air ukrainienne, après une vague de frappes en pleine journée d'une ampleur rare qui a fait au moins trois morts.

La Russie a mené «l'une des attaques les plus massives sur l'Ukraine» avec «556 drones d'attaques» lancés mardi entre 09h00 et 18h00 locales, qui s'ajoutent aux 392 drones et 34 missiles envoyés dans la nuit, ont indiqué les forces ukrainiennes.

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