DE
FR

Démission d'Andriy Yermak
Sans cet homme, Zelensky peut-il encore tenir?

Le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky s'est affirmé, depuis le début de la guerre en Ukraine, comme l'homme fort de la présidence. Sa démission, sur fond de scandale de corruption, affaiblit le chef de l'Etat.
Publié: il y a 5 minutes
1/5
Depuis le début du conflit, Andryi Yermak est le bras droit de Volodymyr Zelensky.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Volodymyr Zelensky est plus seul que jamais. Impossible en effet, depuis l’agression russe du 24 février 2022, de dissocier le président ukrainien de son chef de cabinet Andryi Yermak, qui vient de démissionner. Yermak était à la fois la porte de la présidence, mais aussi l’un des interlocuteurs privilégiés des alliés de l’Ukraine. Il avait été le premier, dès le mois de mai 2022, à prononcer un discours sur la future reconstruction du pays à Chatham House, à Londres. Détenteur de nombreux secrets, ce colosse qui mesure près de deux mètres avait la confiance du chef de l’Etat. Mais maintenant, Yermak risque de manquer cruellement à Zelensky, au moins pour ces 5 raisons.

Yermak tenait l’opposition à distance

Le chef du cabinet de la présidence ukrainienne (depuis 2020) était détesté par les partis d’opposition. L’ancien président Porochenko est même accusé, aujourd’hui, d’avoir comploté dans l’ombre pour le faire chuter, alors qu’il n’est pas directement impliqué – du moins, jusque-là – dans l’énorme scandale de corruption dans les approvisionnements énergétiques, révélé après les perquisitions effectuées le 15 novembre par les deux services supposés «incorruptibles»: le Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO).

A lire sur Zelensky
Face à Trump, les 5 erreurs que Zelensky va payer cher
S'en remettra-t-il?
Face à Trump, les 5 erreurs que Zelensky va payer cher
En plein scandale de corruption, Zelensky fait surveiller la défense
100 millions détournés
En plein scandale de corruption, Zelensky fait surveiller la défense

Dans un pays où la situation politique est souvent délétère, et alors que la loi martiale prévaut toujours, l’ancien avocat Andryi Yermak était un bouclier politique. Il allait aussi devenir un boulet. Mais comment le remplacer?

Yermak négociait avec l’armée

Le président ukrainien, comédien de profession, a eu la plus grande peine à s’imposer face aux généraux de son armée. On le dit aujourd’hui toujours en conflit avec son ancien chef d’Etat-major Valeri Zaloujny, ambassadeur d’Ukraine à Londres (où il aurait refusé, ces derniers jours, de recevoir Andryi Yermak, alors de passage). L’ex-directeur de cabinet servait donc d'intermédiaire avec l’armée, pour le meilleur et pour le pire. Il avait endossé le treillis, comme son patron. Il permettait à Zelensky de s’octroyer le beau rôle de défenseur des combattants.

A lire sur l'Ukraine
Zelensky déstabilisé, l'Europe peut-elle lui faire confiance?
Journée d'annonces avec Macron
Zelensky déstabilisé, l'Europe peut-elle lui faire confiance?
La Russie au bord de la faillite, la guerre en Ukraine vide les caisses du pays
Poutine bientôt en faillite?
«La fenêtre d'action pour la guerre en Ukraine se referme petit à petit»

Yermak gardait les secrets

Volodymyr Zelensky va-t-il, demain, faire face à des révélations compromettantes de la part de son ancien dirigeant de cabinet, dont le domicile a été perquisitionné ce vendredi 28 novembre? C’est un risque que le président ukrainien, cible de constantes campagnes russes de désinformation, a évidemment en tête. L’une des dernières campagnes, pour mémoire, a eu lieu cet été lorsque plusieurs médias russes ont accusé le frère d’Andriy Yermak d’être l’opérateur d’un trafic de drogue au plus haut niveau. 

Les secrets que beaucoup redoutent de voir exposés concernent bien sûr la corruption et l’argent, alors que l’Ukraine a désespérément besoin de fonds européens pour tenir. Plus de 70 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine sont indispensables pour lui permettre de résister en 2026, estime la Commission européenne. Va-t-on vers un grand déballage?

Yermak parlait aux Américains

Une image résume les pourparlers de dimanche 23 novembre à Genève. L’on voit, sur la même photo, Andryi Yermak se féliciter du résultat des discussions avec Marco Rubio, le chef de la diplomatie des Etats-Unis. Comment le remplacer dans ce rôle d’émissaire et d’entremetteur? D’une certaine façon, Andryi Yermak, avocat de profession passé par l’industrie du cinéma (comme producteur), ressemble à Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Trump pour les conflits. Il dirigeait, depuis le début de la guerre, le Conseil de défense et de sécurité nationale. 

A lire sur la guerre
Witkoff a raison: Poutine doit apprendre à parler le Trump
Analyse
Révélations de Bloomberg
Witkoff a raison: Poutine doit apprendre à parler le Trump
Vladimir Poutine fait une offre surprenante à l'Europe
«La vérité est que…»
Vladimir Poutine fait une offre surprenante à l'Europe

Mais attention, le vent tournait de toute façon en sa défaveur. «Le monopole de longue date de Yermak sur les relations Ukraine – Etats-Unis s’est progressivement retourné contre lui, sapant la confiance et affaiblissant le soutien bipartisan crucial à l’Ukraine à Washington», estimait récemment la presse ukrainienne. «Washington n’en peut plus d’Andriy Yermak», titrait en juin le média Politico.

Yermak menait l’administration à la baguette

Lorsque le ministre de l'Energie et celui de la Justice ont démissionné, après l’éclatement du scandale de corruption à la mi-novembre, Andryi Yermak a tenu la barre. Il se savait menacé, car il connaissait évidemment tous les protagonistes. Mais l’influent conseiller de Zelensky croyait être indispensable. «Dans la politique ukrainienne, Yermak était devenu un redoutable homme de main, connu pour écarter tout fonctionnaire qui parlait à contretemps ou devenait trop populaire. Il absorbait également les critiques du gouvernement en ce qui concernait la guerre», juge le «New York Times».

Va-t-on voir, après son départ, un renforcement du pouvoir de la Première ministre Yulia Svyrydenko, nommée en juillet 2025? Et quid de l’autre homme fort du pays, le commandant en chef Oleksandr Syrskyi?

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus