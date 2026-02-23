Pour Zelenksy, Poutine a déjà lancé la «troisième guerre mondiale»

A Kiev, Volodymyr Zelensky affirme dans une interview donnée à la BBC que Vladimir Poutine a déjà déclenché une «troisième guerre mondiale» et que seule une pression militaire et économique accrue peut l’arrêter. Il rejette toute idée de céder des territoires pour obtenir un cessez-le-feu, estimant qu’un retrait fragiliserait l’Ukraine et diviserait la société. Selon lui, Moscou chercherait surtout une pause pour se réarmer avant de reprendre l’offensive.

Face aux pressions américaines en faveur de concessions, notamment de la part de Donald Trump, le président ukrainien assure que son pays ne capitulera pas. Il réclame des garanties de sécurité solides, validées par le Congrès américain, avant toute discussion sur des élections ou un compromis territorial. Pour Zelensky, la victoire passe par la préservation de l’indépendance et, à terme, par le rétablissement des frontières de 1991.

Source: BBC