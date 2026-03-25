Pour éviter de froisser Poutine, Merz renonce à envoyer des missiles à l'Ukraine

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi qu'il n'était plus nécessaire d'envoyer des missiles Taurus à longue portée pour aider à défendre l'Ukraine contre l'invasion russe, une décision longtemps débattue à Berlin.

Kiev souhaite depuis longtemps obtenir ces missiles, mais Berlin a refusé de s'engager ouvertement, craignant que cela n'aggrave les tensions avec la Russie, puissance nucléaire.

Lorsqu'il était dans l'opposition, Merz s'était lui-même engagé à envoyer ces missiles, mais il est revenu sur sa position depuis son entrée en fonction. Il a déclaré que ses propos initiaux avaient été formulés «dans un contexte différent». Il a ajouté que les progrès de l'Ukraine en matière de développement d'armes nationales avaient rendu inutile le débat sur les missiles Taurus.

Et de reconnaître toutefois que si l'Ukraine est «mieux armée aujourd'hui que jamais auparavant», elle rencontre «des difficultés en matière de financement», insistant sur la nécessité de «mobiliser des fonds».

Source: AFP