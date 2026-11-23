Bruxelles veut durcir encore les sanctions contre Moscou. Son nouveau paquet prévoit d’interdire les athlètes russes de compétition, de restreindre l’influence de sponsors et dirigeants russes dans le sport européen.

Les athlètes russes bientôt interdits de compétition dans l'UE?

Les athlètes russes bientôt interdits de compétition dans l'UE?

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a proposé lundi d’interdire de compétition les athlètes russes dans l’UE, dans le cadre d’un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen.

«Les événements sportifs ne peuvent être un forum d’activités de propagande», a-t-elle affirmé dans un message vidéo, ajoutant qu’elle proposait également d’interdire «l’affichage des symboles officiels russes» dans les stades ou autres enceintes sportives. L’UE veut aussi limiter les «flux financiers en provenance de sponsors russes vers les associations sportives et culturelles basées en Europe».

«Un risque pour la sécurité»

Des restrictions pourraient également être introduites concernant «les Russes occupant des postes dans les organes de direction des fédérations sportives basées en Europe», a encore expliqué la présidente de la Commission.

Plusieurs pays de l’Union européenne (UE), dont la Finlande, ont déjà interdit ou limité l’accès aux compétitions des athlètes russes ou ressortissants du Belarus, allié de Moscou. Ces propositions doivent encore être approuvées par les 27 Etats membres de l’UE.

Elles prévoient en outre d’interdire l’entrée dans l’UE des ex-combattants russes. Ces derniers «constituent un risque pour la sécurité de l’Europe. Il ne peut leur être permis de circuler librement dans nos pays», a affirmé Ursula von der Leyen. Les 27 s’étaient déjà mis d’accord pour une telle interdiction en octobre dernier, mais restaient dans l’attente de «détails techniques» pour l’appliquer.

Restrictions pour les banques

La Commission européenne a proposé lundi des «lignes directrices» aux Etats membres afin de faciliter l’identification de ces ex-combattants lorsqu’un citoyen russe demande un visa. Il s’agit essentiellement de vérifier, documents à l’appui, s’il a participé ou non à la guerre en Ukraine.

Ce nouveau paquet de sanctions, le 22e depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, prévoit également de nouvelles restrictions sur l’activité d’une soixantaine de banques russes et d’institutions financières soupçonnées de financer l’effort de guerre de Moscou. Ces 60 banques «seront déconnectées du système SWIFT», qui gère les transactions financières internationales, a précisé Ursula von der Leyen. Les «réseaux de crypto-actifs» seront également ciblés, y compris dans les «pays tiers qui aident la Russie à contourner nos sanctions», a-t-elle ajouté.

Dans le secteur pétrolier, principale source de financement pour la Russie, l’UE va inscrire 70 nouveaux navires sur sa liste noire des bateaux appartenant à la flotte fantôme utilisée par Moscou pour contourner les sanctions pétrolières occidentales.

Aucune entreprise européenne ne pourra par ailleurs fournir ses services pour «construire, exploiter ou réparer» des infrastructures énergétiques russes, y compris dans le secteur de l’électricité, a encore dit Ursula von der Leyen.