Vacances à la mer, excursions et propagande de guerre omniprésente: la Russie envoie des enfants des territoires ukrainiens occupés dans un camp nord-coréen. Cette situation a provoqué un incident diplomatique entre Berne et Pyongyang.

En bref La Russie attire des enfants ukrainiens dans des camps de vacances nord-coréens via des concours

Les activités sur place seraient une forme d'endoctrinement politique

La Suisse a sanctionné ce camp et la Corée du Nord a réagi en expulsant un diplomate

Chiara Schlenz

Mykhaïlo a douze ans lorsqu'il se rend en Corée du Nord durant l'été 2025. Le garçon originaire de la ville ukrainienne de Makiivka – occupée par la Russie – passe près de deux semaines dans un camp de vacances au bord de la mer du Japon. Il fait du sport, rencontre d'autres enfants et dit visiter cinq à six monuments par jour, très impressionné par le culte de la personnalité autour des dirigeants nord-coréens.

L'histoire de cet enfant a été reconstituée par la chaîne ukrainienne Suspilne et illustre le cas de nombreux autres. Elle donne un aperçu du programme de rééducation présumé mis en place par Vladimir Poutine. Un programme qui s'étend au-delà des frontières de la Russie et qui a des répercussions sur la diplomatie suisse.

En effet, à la suite des sanctions imposées par la Confédération contre ce camp de vacances, le régime de Kim Jong-un a récemment expulsé un diplomate suisse. Blick répond aux questions les plus importantes sur ce fameux camp.

1 C'est quoi comme colonie de vacances ?

Avec ses immenses toboggans aquatiques, sa plage privée, son aquarium et ses chambres climatisées équipées de jeux vidéo, le camp de vacances pour enfants de Songdowon a tout d'un paradis au premier regard. Bien sûr, si l'on fait abstraction des immenses statues en bronze des anciens dirigeants nord-coréens, Kim Il-sung et Kim Jong-il, et des soupçons d’endoctrinement politique.

Ouvert en 1960 près de la ville portuaire de Wonsan, à l'origine, le camp accueillait surtout des enfants issus de pays communistes alliés. Il est ensuite devenu progressivement un lieu de vacances pour la progéniture de l'élite nord-coréenne et accueille aussi des groupes d'élèves russes depuis 2024.

2 Comment les enfants ukrainiens arrivent-ils là-bas?

L'organisation de jeunesse proche du Kremlin «Mouvement des Premiers» joue un rôle central dans cette logistique. Avec l'aide du camp de vacances pour enfants d'Artek en Crimée occupée, ainsi que d'autres partenaires, «Mouvement des Premiers» organise des concours permettant de gagner des voyages gratuits en Corée du Nord. En 2024, 50 jeunes parmi les quelque 3500 jeunes ayant postulé ont remporté un voyage.

Mykhaïlo a lui aussi entendu parler d'un tel concours via un portail russe pour la jeunesse, car le garçon a grandi sous l'occupation russe depuis sa petite enfance. Dans sa candidature vidéo, il a exprimé sa fierté de voir sa région natale rattachée à la Russie, et souhaité une victoire russe dans la guerre en Ukraine.

En juillet 2025, il voyage avec un groupe de Vladivostok jusqu'à Pyongyang. Une jeune fille de 16 ans, elle aussi originaire de Crimée occupée, a également remporté un voyage en 2024. Le nombre d'autres enfants ukrainiens concernés reste inconnu.

3 Comment les enfants sont-ils endoctrinés?

Le culte de la personnalité entourant les dictateurs fait partie intégrante du programme de vacances. Selon des témoignages recueillis par la chaîne Suspilne, ce culte commence dès le matin: à 6h30, les enfants doivent nettoyer le site autour des monuments dédiés aux dirigeants. Leur programme prévoit des visites de monuments commémoratifs de guerre, des manifestations patriotiques et de la propagande antiaméricaine. Même les jeux vidéo comprennent des scénarios de violence à connotation politique.

La propagande russe fait aussi partie du programme. Par exemple, en 2024, un professeur d'histoire russe a appelé les participants à s'unir dans la lutte contre les Etats-Unis. Ou encore, à l'été 2025, des élèves russes ont écrit une lettre de remerciement à Kim Jong-un.

A cette situation s'ajoute l'isolement: les enfants étrangers n'ont pas d'accès régulier à Internet.

4 Que cherchent à obtenir Vladimir Poutine et Kim Jong Un?

Officiellement, Moscou et Pyongyang présentent ces voyages comme un échange culturel. Une façon pour Kim Jong Un de donner une image cosmopolite de son pays isolé. Pour Poutine, cette opportunité lui permet d'instrumentaliser les enfants ukrainiens pour en faire des ambassadeurs de la Russie afin de tenter de légitimer l'annexion de territoires ukrainiens.

Pire encore: le voyage en Corée du Nord est présenté comme une récompense, permettant d'associer des souvenirs de vacances positifs aux messages politiques des deux régimes. Une façon, selon l'avocate ukrainienne spécialisée dans les droits humains Katerina Rachevska, de recruter plus tard de jeunes pour les guerres menées par la Russie.

5 Quelle est l'étendue du réseau de rééducation de Vladimir Poutine?

Le Regional Center for Human Rights ukrainien avait documenté jusqu'en décembre 2025 un total de 165 camps pour enfants, principalement en Russie et au Bélarus. Depuis le début de la guerre, quelque 20'000 enfants auraient été enlevés, selon Kiev, mais Moscou les qualifie d'évacuations.

Selon Katerina Rachevska, il n'est pas suffisamment prouvé que les deux enfants concernés dans l'affaire Songdowon aient été déportés illégalement. Malgré tout, elle considère leur endoctrinement politique et leur militarisation comme des violations du droit international.