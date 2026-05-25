Sergueï Lavrov exhorte Marco Rubio à évacuer l'ambassade des USA à Kiev
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a exhorté lundi les États-Unis à évacuer leur ambassade à Kiev lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué le ministère russe des affaires étrangères.
Le ministre russe «a attiré son attention sur une déclaration» du jour de son ministère «recommandant aux États-Unis, ainsi qu'aux autres Etats ayant des missions à Kiev, d'assurer l'évacuation de leur personnel diplomatique et de leurs ressortissants de la capitale ukrainienne», dit le communiqué du ministère russe.
Source: AFP
Moscou appelle ressortissants étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements de l'armée russe.
«Les frappes seront menées sur des centres de décision» et des «entreprises du complexe militaro-industrie», à Kiev, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué, sans donner de délai précis avant ces frappes.
Source: AFP
Six morts dans des frappes ukrainiennes en Russie et en Ukraine occupée
Six personnes, parmi lesquelles deux enfants, ont été tuées lundi dans des frappes ukrainiennes en Russie et dans une zone de la région ukrainienne de Donetsk (est) contrôlée par Moscou, ont indiqué les autorités locales.
«Un drone a attaqué un véhicule dans la ville de Graïvoron», ont déclaré dans un communiqué les autorités de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, en déplorant qu'un «civil ait été tué».
Une frappe fait quatre morts et une vingtaine de blessés dans le nord-est
Des frappes russes dans le nord-est et l'est de l'Ukraine ont fait quatre morts et une vingtaine de blessés lundi, ont annoncé les autorités locales. Deux hommes, âgés de 68 ans et 25 ans, ont été tués, et 19 autres blessés, dont trois sont dans un état grave, après une frappe russe, a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est), Oleg Synegoubov.
Des entrepôts, des véhicules et une entreprise civile ont été endommagés et un incendie, qui s'était déclenché sur le lieu de l'attaque, a été éteint par les services d'urgence de l'Etat, a-t-il précisé.
Dans l'est, le maire de Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk, a fait état de deux morts et trois blessés dans des bombardements russes. Selon le maire, Oleksandre Gontcharenko, les forces russes ont lâché quatre bombes sur la ville, frappant une zone industrielle et un secteur résidentiel.
Ces nouvelles attaques se sont produites après d'intenses bombardements russes en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, en particulier sur Kiev et sa région, qui ont fait au moins quatre morts et plus de cent blessés.
Source: AFP
Le bureau de l'OMS à Kiev a été endommagé par des frappes russes
Le bureau ukrainien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Kiev a été endommagé par les débris de frappes survenues dans la nuit, a annoncé dimanche son directeur général, en appelant à ce que cessent les attaques contre les civils.
Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de cent blessées en Ukraine dans d'intenses bombardements russes nocturnes qui ont particulièrement visé la capitale, selon les autorités, Kiev et Moscou faisant état de l'utilisation par la Russie de son missile balistique à capacité nucléaire Orechnik.
Dans la nuit, le bureau de l'OMS a «été frappé par les débris de l'une des nombreuses frappes sur la ville, qui ont abîmé des fenêtres du deuxième étage», a indiqué son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X, photos à l'appui. «Ce bâtiment abrite de nombreuses agences de l'ONU, en plus de l'OMS. Personne n'a été blessé», a-t-il précisé.
Source: AFP
Macron appelle Loukachenko
Le président Emmanuel Macron a exhorté dimanche son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko à ne pas laisser son pays être «entraîné» dans la guerre de la Russie en Ukraine lors d'un échange par téléphone, selon l'entourage du chef de l'Etat français.
Le président Macron «a souligné les risques qu'il y avait pour la Biélorussie à se laisser entraîner dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine», auprès d'Alexandre Loukachenko, selon cette source. «Il a aussi engagé Alexandre Loukachenko à faire les gestes nécessaires pour améliorer les relations entre la Biélorussie et l'Europe», selon cette même source.
Un communiqué de la présidence bélarusse dimanche indique seulement que «les deux chefs d'Etat ont discuté des problématiques régionales ainsi que des relations de la Biélorussie avec l'UE et avec la France en particulier» et que l'appel a eu lieu «à l'initiative de la partie française».
Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine dit craindre que la Russie n'utilise le Bélarus pour lancer une nouvelle offensive à partir du nord, y compris en direction de la capitale, et a annoncé un renforcement de ses défenses dans sa région frontalière.
Source: AFP
Giorgia Meloni condamne l'attaque russe et évoque une «escalade progressive des armes utilisées»
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a fermement condamné dimanche l'attaque nocturne russe contre des cibles ukrainiennes avec l'utilisation du missile balistique Orechnik.
«Je condamne fermement la violente attaque russe qui a de nouveau frappé les infrastructures civiles en Ukraine, avec une escalade progressive de l'importance des armes utilisées», a-t-elle déclaré, selon un communiqué officiel.
Source: AFP
L'UE et la France dénoncent l'utilisation de Missile Orechnik par la Russie
La Russie cherche à «terroriser l'Ukraine» par une «tactique d'intimidation» avec son dernier bombardement massif et l'usage du missile Orechnik, capable d'emporter une ogive nucléaire, a réagi dimanche la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«La Russie se retrouve dans une impasse sur le champ de bataille, elle terrorise donc l'Ukraine avec des frappes délibérées sur les centres-villes», a écrit Kaja Kallas sur X.
«Les informations selon lesquelles Moscou utiliserait des missiles balistiques Oreshnik à portée intermédiaire - des systèmes conçus pour transporter des ogives nucléaires - est une tactique d'intimidation politique et une forme téméraire de chantage nucléaire», a-t-elle ajouté.
Emmanuel Macron évoque pour sa part sur X «une forme de fuite en avant» de Moscou et «l'impasse de sa guerre d'agression».
Source: AFP
La Russie confirme avoir visé l'Ukraine avec son missile à capacité nucléaire Orechnik
Le ministère de la Défense russe a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles Orechnik, de portée intermédiaire et à capacité nucléaire, pour viser l'Ukraine dans des bombardements nocturnes, affirmant n'avoir visé que des cibles militaires.
«En réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie, les Forces armées de la Fédération de Russie ont porté une frappe massive à l'aide de missiles balistiques +Orechnik+, de missiles aérobalistiques +Iskander+, de missiles aérobalistiques hypersoniques +Kinjal+ et de missiles de croisière +Tsirkon+, ainsi que de missiles de croisière» et de drones, a déclaré le ministère dans un communiqué.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé plus tôt dans la journée une frappe du missile Orechnik à Bila Tserkva dans la région de Kiev.
Source: AFP
La Russie a visé l'Ukraine avec un missile de portée intermédiaire Orechnik, affirme Zelensky
La Russie a utilisé un missile de portée intermédiaire Orechnik, à capacité nucléaire, contre l'Ukraine au cours de bombardements nocturnes massifs et meurtriers, a indiqué dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Trois missiles russes sur une infrastructure d'approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires, et il (le président russe Vladimir Poutine, ndlr) a lancé son +Orechnik+ contre Bila Tserkva. Ils sont vraiment fous» a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message sur Telegram.
Source: AFP
La Russie a visé l'Ukraine avec 600 drones et 90 missiles, dont un de portée intermédiaire
La Russie a visé l'Ukraine, et notamment la capitale Kiev, avec 600 drones et 90 missiles dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les forces de l'air ukrainienne.
Au total, l'armée de l'air ukrainienne a détecté «690 appareils d'attaque aérienne - 90 missiles et 600 drones de divers types», a-t-elle indiqué dimanche sur Telegram, notamment «un missile balistique de portée intermédiaire», précisant que 55 missiles et 549 drones ont été interceptés.
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybiga a accusé dimanche Moscou d'avoir mené «l'une des plus grosses attaques terroristes sur Kiev».
Source: AFP
Quatre morts à Kiev après des bombardements russes intenses
Les bombardements russes intenses qui ont frappé Kiev et sa région dans la nuit de samedi à dimanche ont fait quatre morts et plus de 60 blessés, selon les autorités locales.
Le bilan des victimes des bombardements nocturnes est monté à deux morts et 56 blessés dans la capitale durement touchée, a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.
Deux personnes ont également été tuées dans la région de la capitale et neuf ont été blessées, dont une enfant «qui n'a même pas un an», a indiqué le chef de l'administration régionale Mykola Kalachnyk.
Source: AFP