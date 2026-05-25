Une frappe fait quatre morts et une vingtaine de blessés dans le nord-est

Des frappes russes dans le nord-est et l'est de l'Ukraine ont fait quatre morts et une vingtaine de blessés lundi, ont annoncé les autorités locales. Deux hommes, âgés de 68 ans et 25 ans, ont été tués, et 19 autres blessés, dont trois sont dans un état grave, après une frappe russe, a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv (nord-est), Oleg Synegoubov.

Des entrepôts, des véhicules et une entreprise civile ont été endommagés et un incendie, qui s'était déclenché sur le lieu de l'attaque, a été éteint par les services d'urgence de l'Etat, a-t-il précisé.

Dans l'est, le maire de Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk, a fait état de deux morts et trois blessés dans des bombardements russes. Selon le maire, Oleksandre Gontcharenko, les forces russes ont lâché quatre bombes sur la ville, frappant une zone industrielle et un secteur résidentiel.

Ces nouvelles attaques se sont produites après d'intenses bombardements russes en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, en particulier sur Kiev et sa région, qui ont fait au moins quatre morts et plus de cent blessés.

Source: AFP