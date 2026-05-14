La Russie «se moque ouvertement» des efforts diplomatiques en cours pour ramener la paix en Ukraine, où une nouvelle attaque massive russe a fait au moins cinq morts jeudi, a dénoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Tandis que la Russie se moque ouvertement des efforts diplomatiques, nous continuons de renforcer l'Ukraine», a-t-elle déclaré sur X, déplorant "encore une nuit de mort et de destruction».

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La présidente de la Commission européenne a également rappelé que l'UE s'apprêtait à verser la première tranche, d'un montant de six milliards d'euros, dans le cadre du prêt de 90 milliards d'euros qu'elle a accordé à l'Ukraine, dont 60 milliards pour financer son effort de guerre. Cette première enveloppe, qui devrait être versée en juin, sera consacrée aux drones et aux systèmes antidrones.

Source: AFP